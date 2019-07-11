При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области. Подмосковные следователи начали проверку по факту пожара.

Погибшая — охранница ТЭЦ, не успевшая выбраться из огня, сообщил агентству представитель экстренных служб региона. Также сообщается о 13 пострадавших, один из которых был госпитализирован.

«По данному факту (по факту пожара.— “Ъ”) организовано проведение доследственной проверки. Уточняется информация о количестве пострадавших»,— говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Напомним, инцидент произошел в деревне Челобитьево. Возгорание произошло за территорией ТЭЦ, загорелся газопровод, осуществляющий подачу газа на станцию. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Точные причины пожара неизвестны.

Также горело стоящее рядом с местом пожара общежитие. В нем, помимо прочих, жили работники компании ООО «Русскарт». Они спаслись и спасли свои вещи, но жить им сейчас негде, комнаты, в которых они ночевали, выгорели. «Пока ничего непонятно, жить негде»,— сказал 20-летний сотрудник «Русскарта» Игорь Ионов, который приезжает на вахту из Калининграда.

Бригадир «Русскарта» Владимир Терехин, который выносил вещи из горящего общежития, потерял сознание из-за того, что «надышался дымом», сообщает корреспондент “Ъ”.