Лучшего чиновника Перми премируют на 57 тыс. рублей

В администрации Перми выберут лучшего муниципального служащего. Положение о конкурсе «Лучший муниципальный служащий администрации» утвердил глава города Дмитрий Самойлов. Как указано в документе, конкурс будет проводиться ежегодно в категориях «лучший руководитель», «лучший консультант», «лучший специалист».

В конкурсе смогут участвовать сотрудники мэрии, имеющие стаж муниципальной службы не менее двух лет и не имеющие дисциплинарных взысканий, взысканий за коррупционное правонарушение, успешно прошедшие аттестацию или сдавшие квалификационный экзамен. Кандидаты должны будут сами записать и представить конкурсной комиссии видеоролик «Самопрезентация», в котором рассказать о своих успехах.

Победители получат по 57, 5 тыс. руб. (с учетом налогов).

В мэрии Перми пояснили, что такой конкурс проводится впервые: «Это одна из мотиваций сотрудников. Такие конкурсы есть на предприятиях, мы тоже хотим попробовать. Лучших будем выявлять по группам должностей» - пояснили в мэрии. Первый отбор пройдет в 2020 году.