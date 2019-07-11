Таможенникам определили меру пресечения

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в получении взяток сразу девяти действующим и одному бывшему сотрудникам таможни аэропорта Домодедово. По версии следствия, за относительно небольшие суммы они разрешали пассажирам проносить незадекларированные иностранную валюту и ювелирные изделия. Басманный суд столицы в течение двух дней рассматривал ходатайства СКР об избрании меры пресечения таможенникам — семь подсудимых были отправлены в СИЗО, трое заслуживают лишь домашнего ареста.

Сегодня Следственный комитет России предъявил обвинение десяти московским таможенникам. Всем им инкриминируется получение взяток. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В деле имеется шесть эпизодов.

По версии следствия, в частности, в одном случае в марте 2019 года сотрудники таможни выявили факт прохода по «зеленому коридору» супружеской пары, которая при себе имела валюту сверх нормы, не подлежащей таможенному декларированию. Однако за мзду протокол о нарушении был составлен только в отношении мужчины. В другом речь идет о том, что сотрудники таможни получили от женщины, прилетевшей из Парижа, взятку за сокрытие от таможенного досмотра ювелирных изделий и драгоценных металлов без проведения по ним товароведческой экспертизы и освобождение ее тем самым от возможного привлечения к административной или уголовной ответственности.

СКР обратился в Басманный суд столицы за санкцией на арест сразу нескольких сотрудников таможни аэропорта Домодедово. Всем им инкриминируется получение взяток в крупном или значительном размере, совершенном группой лиц (ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Суд, впрочем, избирательно подошел к избранию меры пресечения.

Главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур №4 таможенного поста «Аэропорт Домодедово» Домодедовской таможни ФТС России Владимир Черница, главный госинспектор отдела специальных таможенных процедур №3 Сергей Гайворонский, замначальника 3-го отдела Олег Шевченко, старший инспектора 3-го отдела Екатерина Рузина, главный инспектор 4-го отдела Виолетта Вербова, замначальника 4-го отдела Константин Баграев, главный инспектор 4-го отдела Яна Колосова отправлены в СИЗО до 5 сентября. Ограничиться домашним арестом на этот же срок суд счел возможным для замначальника отдела специальных таможенных процедур №2 Елены Ткаченко, бывшего замначальника отдела №2 Евгения Лапшина (сейчас он работает во внуковской таможне) и главного инспектора отдела №1 Александра Елоева.

Александр Александров