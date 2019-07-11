Пожар на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушен

Пожар на ТЭЦ-27 (Северная) в подмосковных Мытищах потушен, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. Погиб один человек, 13 пострадали.

«Открытое горение ликвидировано»,— сообщили в ведомстве. Замглавы МЧС РФ Илья Денисов сообщил, что сейчас ведется тушение отдельных очагов горения. «Угрозы жителям Московского региона и экологии нет»,— сказал он.

Напомним, инцидент произошел в деревне Челобитьево. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. На территории ТЭЦ было факельное горение высотой до 20 м. Точные причины пожара неизвестны.

Возгорание произошло за территорией станции, загорелся газопровод, осуществляющий подачу газа на ТЭЦ-27.