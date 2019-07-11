Промсвязьбанк и два НПФ достигли компромисса по выходу фондов из капитала банка

Промсвязьбанк (ПСБ) достиг компромисса по спору о незаконности выхода из его капитала после санации трех НПФ — «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (два последние фонда объединились в начале этого года), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка. Следующее заседание состоится 10 сентября.

«На площадке регулятора (Банка России.— “Ъ”) 9 июля состоялось совещание по вопросу о том, какие существенные условия должны содержаться в мировом соглашении. Стороны достигли компромисса, который теперь нужно воплотить в процессуальную форму»,— сказал представитель ПСБ. По его словам, на подготовку мирового соглашения нужно будет потратить полтора-два месяца, включая получения всех одобрений. Ответчики поддержали ходатайство отца об отложении разбирательства для урегулирования спора.

Ранее ПСБ подал иск к Promsvyaz Capital B.V., НПФ «Сафмар», НПФ «Доверие», НПФ «Будущее», а также их управляющим компаниям — «УК Управление инвестициями», УК EG Capital Partners и IQG Asset Management о признании незаконной продажу акций Промсвязьбанка на сумму более 16 млрд. руб. за день до санации.

В ноябре 2018 года Промсвязьбанк потребовал у офшора Promsvyazcapital B.V., через который банком ранее владели бизнесмены Дмитрий и Алексей Ананьевы, 208 млрд руб. за операции, совершенные за день до введения в кредитное учреждение временной администрации.

Подробнее о претензиях Промсвязьбанка к бывшим владельцам читайте в публикации “Ъ”.