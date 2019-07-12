Премьер в лиге

В пятницу после очень короткого межсезонья стартует 28-й чемпионат России по футболу. Круг претендентов на победу в премьер-лиге, по мнению экспертов, останется прежним и ограничится клубами большой пятерки, в которую входят «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». Причем главным фаворитом считается действующий чемпион страны. “Ъ” согласен с тем, что у петербуржцев самые высокие шансы на успех по сравнению с конкурентами, хотя и «Локомотив» показал в недавнем матче за Суперкубок, что может с ними побороться.

«Зенит»

Чемпион России довольно спокойно вел себя в межсезонье, занимаясь скорее оптимизацией своих ресурсов. Так, клуб расстался с восемью лишними футболистами, а защитник Александр Анюков завершил карьеру и вошел в его тренерский штаб. Петербуржцы активно и эффективно поработали в зимнее трансферное окно, пригласив Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна, что позволило им резко прибавить в весенней части первенства и выиграть золотые медали. Поэтому сейчас у них нет нужды бить конкурентов трансферами, и их главный тренер Сергей Семак не сетует, как раньше, на необходимость усиления состава. Тем более что «Зенит» укрепил левый фланг бразильским защитником Дугласом Сантосом за €12 млн и все-таки приобрел за €2,5 млн полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина, в услугах которого был заинтересован Семак, но который подписал контракт с «Рубином» и уже из Казани попал в Санкт-Петербург. Даже проигранный Суперкубок в принципе подтвердил, что все у сине-бело-голубых по-прежнему в порядке, особенно Азмун, забивший в той встрече два мяча и едва не оформивший хет-трик. Они вполне могли победить в первом официальном матче сезона — просто не дожали «Локомотив» при счете 2:1. Да, пропустили три гола, но встанет в строй колумбийский опорник Барриос, отдыхавший после выступления на Кубке Америки, и игровая конструкция «Зенита» должна стабилизироваться. Разве что как-то неуверенно выглядел основной голкипер Андрей Лунев, но и это, видимо, временное явление.

Против петербургского клуба только тот факт, что с 2014 года ни одному чемпиону России не удавалось отстоять титул в следующем сезоне. Однако пока признаков почивания на лаврах у команды Семака не наблюдается, да и ее оппоненты не совершили, что называется, технологического прорыва, чтобы бросить вызов лидеру и опередить его в золотой гонке. Поэтому весьма вероятно, что тенденция будет нарушена.

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«Локомотив»

Если кто и представляется сейчас конкурентоспособным на фоне «Зенита», то это вице-чемпион страны, который предъявил в Суперкубке России свои потенциальные возможности. У железнодорожников вроде бы тоже устаканилась ситуация в клубе, а их 72-летний наставник Юрий Семин добился того, что ему продлили карт-бланш, и, судя по всему, действительно еще не сказал последнего слова в тренерском деле. Правда, мэтр дал понять, что руководство не согласовало с ним приобретение бразильского новичка Мурило, заявив сразу после подписания контракта с ним, что не собирается брать его на сборы с основным составом и вообще не знает, кто это такой. Тем не менее трансфер Мурило за €2,5 млн пришелся кстати, учитывая, что в центре обороны «Локомотива» в связи с травмами Соломона Кверквелии и Бенедикта Хёведеса образовалась брешь, которую и заполнил южноамериканец. После Суперкубка Семин заявил, что доволен его игрой.

Еще красно-зеленые пригласили правого защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова, который стоил им €1,5 млн, но главное — они выкупили у «Пари Сен-Жермен» за €12 млн права на Гжегожа Крыховяка, ведь арендованный в прошлом сезоне польский хавбек стал системообразующим игроком команды. А вот с Мануэлом Фернандешем, у которого истек срок контракта, переговоры затянулись. Еще недавно мало кто сомневался, что португалец уйдет, но на днях его агент заявил, что с достаточно высокой степенью вероятности он останется в клубе. В то же время «Локомотив» уже понес и ощутимую потерю — Джефферсон Фарфан получил тяжелую травму на Кубке Америки в составе сборной Перу и надолго выбыл из строя. Упустили железнодорожники и перспективного грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию, который не договорился с москвичами и перешел в «Рубин», хотя Семин рассчитывал на него. Так что глубины состава «Локомотиву» по сравнению с тем же «Зенитом» не хватает. А тут еще назревает трудовой конфликт с основным вратарем Маринато Гилерме, который готов перезаключить заканчивающийся в этом году контракт, но у него возникли существенные разногласия с руководством по условиям нового соглашения. Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе уже объявил, что, скорее всего, Гилерме покинет клуб.

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«Краснодар»

В последние годы команда демонстрирует, наверное, самый привлекательный футбол в премьер-лиге, который, впрочем, не всегда приносит ей результат. Вот и в минувшем сезоне она довольствовалась только бронзовыми медалями, хотя опять же по игре заслуживала большего. Тем не менее кубанцы сделали шаг вперед, добившись права дебютировать в Лиге чемпионов, пусть пока и в третьем отборочном раунде. Однако вместе с тем они столкнулись с серьезными кадровыми трудностями, которые не ограничились уходом Шарля Каборе и Маурисио Перейры. Травмы выкосили из их рядов еще Юрия Газинского, Виктора Классона и Дмитрия Скопинцева. «Краснодар» провел довольно агрессивную трансферную кампанию, попытавшись залатать свои дыры. В частности, приобрел у «Фейенорда» полузащитника с опытом выступления за сборную Нидерландов Тонни де Вилену за €9 млн, хотя, по оценке портала transfermarkt, его стоимость составляет €14 млн. Кроме того, всего за €400 тыс. был куплен в «Рубине» Руслан Камболов, периодически привлекающийся в сборную России. Оба, а также датчанин марокканского происхождения Юнес Намли из голландского чемпионата (€2 млн) на предсезонке наигрывались в стартовом составе. Краснодарцы завоевали Кубок «Париматч Премьер», одержав победы над «Ростовом», ЦСКА и «Спартаком». Но затем уступили в контрольном матче «Крыльям Советов», несколько смазав впечатление.

Учитывая, что «быки» форсировали подготовку к сезону в связи с ранним стартом в Лиге чемпионов (6–7 августа), возможно, они будут иметь определенное преимущество над конкурентами в первых турах чемпионата России. С другой стороны, если им удастся продвинуться по турнирной сетке в еврокубке, на них выпадет такая нагрузка, которая очень быстро может и придавить. В любом случае после вынужденной перестройки «Краснодару» наверняка не избежать перепадов, что, вероятнее всего, не позволит ему замахнуться на чемпионство.

Коэффициент BWin на победу в чемпионате — 9,00.

ЦСКА

Армейцы, взявшие курс на омоложение, проходили болезненный процесс перестройки в прошлом сезоне и в результате, несмотря на локальные успехи, оказались за чертой призеров национального первенства. Но период становления команды еще не завершен. Тем более что после окончания аренды и перехода в «Удинезе» центрального защитника Родриго Бекана красно-синие сейчас снова перекраивают линию оборону, куда пытаются встроить хорватского новобранца Звонимира Шарлию, также взятого «напрокат». Дополнительные проблемы им создает отсутствие из-за травм Алана Дзагоева, Георгия Щенникова и Игоря Дивеева. Зато они выкупили у «Эвертона» за €15,7 млн Николу Влашича, без которого уже трудно представить новый ЦСКА, и это главное событие в жизни клуба за летний период.

Кстати, без Влашича, который выступал за молодежную сборную Хорватии на чемпионате Европы U-21, а потом был в отпуске до 6 июля, армейцы потерпели три поражения на Кубке «Париматч Премьер». Понятно, что играли они, как говорится, не на корову, тем не менее посеяли сомнения в своей готовности к чемпионату. Однако наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, наоборот, увидел в случившемся позитив. «Зная ребят, могу сказать, что у нас нет какой-то неуверенности, мы смотрим в будущее с оптимизмом,— отметил он.— Для нас даже лучше подойти к сезону с ощущением опасности». Правда, в заключительном спарринге с «Рубином» москвичи немного сняли напряжение, победив со счетом 4:0.

Безусловно, ЦСКА будет опасным соперником для всех претендентов на медали, но вряд ли уже созрел для того, чтобы вернуть себе чемпионский титул.

Коэффициент BWin на победу в чемпионате — 8,00.

«Спартак»

Красно-белые в большой пятерке котируются ниже всех. Почему? Пожалуй, потому, что пока сложно определить их реальную силу после первой полноценной предсезонки под руководством нового главного тренера Олега Кононова, а преобразить команду на ходу в прошлом чемпионате у него не получилось. К тому же «Спартак» еще практически ничего не сделал, чтобы изменить мнение о себе, на трансферном рынке. За это направление в клубе с недавних пор отвечает новый генеральный директор Томас Цорн. Его первой креатурой стал нападающий Эсекьель Понсе из «Ромы», не сыгравший, впрочем, за римлян ни одного матча и постоянно находившийся в аренде. На данный момент наивысшее достижение в карьере 22-летнего аргентинца — второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Греции-2018/19, где он забил 16 голов за АЕК. Владелец «Спартака» Леонид Федун похвалил Цорна за этот трансфер, который обошелся клубной казне в €3 млн, но сможет ли Понсе адекватно заменить лучшего бомбардира красно-белых по итогам предыдущего национального первенства Зе Луиша, перебравшегося в «Порту»,— большой вопрос.

Другие приобретения Цорна в лице итальянского голкипера Андреа Романьоли и немецкого хавбека Малкольма Баду выглядят откровенно сомнительными, ведь тот же transfermarkt оценивает их способности в €25 тыс. и €75 тыс. соответственно. Так что действительно осязаемым усилением пока можно назвать только Зелимхана Бакаева, который выдал отличный сезон в тульском «Арсенале» и вернулся из аренды в родную команду, уже отметив возвращение голами в ворота ЦСКА и «Краснодара».

Коэффициент BWin на победу в чемпионате — 10,00.

Александр Ильин