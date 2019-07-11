Муж обвиняемой в госизмене эксперта Фонда Горчакова арестован по той же статье

Лефортовский суд Москвы арестовал юриста Константина Антонца, мужа обвиняемой в государственной измене внештатного эксперта Фонда Горчакова Антонины Зиминой. Господину Антонцу, как и его жене, инкриминируется совершение преступления по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«Постановлением суда от 10 июля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антонца Константина Владимировича на один месяц двадцать четыре суток, то есть до 3 сентября»,— сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко «Интерфаксу». Тот же суд 4 июля санкционировал арест госпожи Зиминой сроком два месяца.

Напомним, о задержании сотрудниками ФСБ господина Антонца стало известно накануне, 10 июля. Антонину Зимину обвиняют в рассекречивании сотрудника ФСБ, который был на ее свадьбе четыре года назад, и в передаче закрытых данных спецслужбам Латвии. Фабула дела, фигурантом которого стал господин Антонец, который ранее работал в правительстве Калининградской области, неизвестна даже его родственникам — сам он в телефонном разговоре с тестем назвал свое дело сфабрикованным и при этом отказался от защиты.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дело об измене становится семейным».