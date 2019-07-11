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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ   |  купить фото

Дело об измене становится семейным

Задержали мужа обвиняемой в сотрудничестве с прибалтийской разведкой

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

Вчера стало известно о задержании сотрудниками ФСБ юриста Константина Антонца, мужа обвиняемой в государственной измене внештатного эксперта Фонда Горчакова Антонины Зиминой. Госпожу Зимину обвиняют в рассекречивании сотрудника ФСБ, который был на ее свадьбе четыре года назад, и в передаче закрытых данных спецслужбам Латвии. Фабула дела, фигурантом которого стал господин Антонец, который ранее работал в правительстве Калининградской области, неизвестна даже его родственникам — сам он в телефонном разговоре с тестем назвал свое дело сфабрикованным и при этом отказался от защиты.


Как рассказал “Ъ” Константин Зимин, отец обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой, ему утром позвонили с неизвестного телефона — собеседник представился следователем центрального аппарата ФСБ и попросил перезвонить по городскому телефону, чтобы «поговорить с известным вам человеком». Набрав номер, господин Зимин вновь услышал следователя, который тут же передал трубку его зятю — Константину Антонцу. Дальнейший разговор оказался коротким. Господин Антонец сказал родственнику, что он задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело, которое он назвал сфабрикованным. «Также Константин сказал мне, что ему не нужны адвокаты, он справится сам, после чего положил трубку»,— рассказал господин Зимин. Обстоятельств дела и фабулу, очевидно, предъявленного ему обвинения задержанный не сообщил, отметил собеседник “Ъ”.

После этого разговора господин Зимин поговорил с защитниками своей дочери, но как сообщил “Ъ” адвокат Иван Павлов, он не смог выяснить обстоятельств обвинения, которое предъявлено мужу его доверительницы.

Константин Зимин отметил “Ъ”, что его зять работал в «крупной и веселой» московской компании юристом, но назвать ее отказался, лишь пояснив, что там «много бывших сотрудников ФСБ». Да этого, по словам собеседника “Ъ”, господин Антонец работал в правительстве Калининградской области, после чего и переехал в Москву.

Антонина Зимина была задержана 4 июня 2018 года, после чего ей было предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). До своего ареста обвиняемая работала директором Балтийского центра диалога культур, где также работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда Горчакова, созданного в 2010 году по инициативе тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. Стоит отметить, что Фонд Горчакова занимается «поддержкой публичной дипломатии», а Антонина Зимина являлась независимым экспертом и членом клуба друзей фонда. Среди ее профессиональных интересов значились «идентичность политической элиты Латвии, политика стран Балтии в отношении РФ».

Госпоже Зиминой вменяют передачу секретных данных спецслужбам Литвы, этим, по данным следствия, арестованная занималась с 2015 года. Еще одним эпизодом обвинения стало рассекречивание действующего сотрудника ФСБ. Сама госпожа Зимина вину отрицает, а ее отец отметил, что никаких сведений ее дочь передавать не могла, так как «просто не была допущена к секретам страны». А что касается сотрудника ФСБ, то он действительно был в числе приглашенных на ее свадьбу четыре года назад, но «напившись, сам начал рассказывать всем, что он фээсбешник».

«Там были и гости из Литвы, где у нас родственники, которые его стали снимать, потом эту запись показали по местному телевидению, и она легла в основу обвинения»,— подчеркнул господин Зимин.

На днях Мосгорсуд продлил арест госпоже Зиминой на срок свыше года. Ее мужу Лефортовским райсудом мера пресечения пока не избиралась.

Владислав Трифонов


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