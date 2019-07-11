Новая страница в истории отрасли

Впервые в истории нефтегазовой отрасли России в Альметьевске, на базе лагеря «Юность» Компании «Татнефть», стартовал Международный нефтегазовый молодежный форум, проводимый в формате хакатона. Его организаторами выступили Минэнерго РФ, Компания «Татнефть» и Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго РФ. В церемонии открытия приняли участие координатор проектов Минэнерго РФ Гульнара Арифулина, и.о. руководителя исполкома АМР Тимур Нагуманов, начальник управления по работе с персоналом Компании «Татнефть» Андрей Глазков, директор международных программ Национального фонда подготовки кадров Наргис Валамат-Заде и др.

Собрались лучшие из лучших

Площадкой грандиозного события стал 9 июля нефтеград. Здесь стартовал невиданный по своим масштабам и поставленным перед участниками задачам нефтегазовый молодежный форум международного значения.

В Альметьевск съехались отраслевые эксперты, молодые специалисты, ученые, преподаватели, аспиранты, магистры и студенты ведущих нефтегазовых вузов ТЭК России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Беларуси.

Пробиться на форум было нелегко: нужно было пройти серьёзный отбор, выполнить сложнейшие конкурсные задания, которые состояли из тестирования и видеовизитки. Заявки на участие подали более 500 человек, участниками же стали 250 конкурсантов. Потому те, кто вошёл в число приглашённых, — уже победители, отметил, приветствуя собравшихся, Андрей Глазков.

«Мы хотим, чтобы участники форума получили не просто замечательные впечатления от смены своей деятельности путём решения задач и получения новых образовательных перспектив, но и активно делились своими безумно интересными лайф-хаками, с которыми сюда приехали», — сказал А. Глазков, добавив, что в зале собрались лучшие из лучших, будущее нефтегазовой отрасли страны.

Уникальная площадка

Форум пройдет с 9 по 15 июля. Его программа очень интенсивна и предусматривает мастер-классы ведущих экспертов нефтегазовой сферы, деловые игры, проектирование и решение реальных кейсов от ведущих нефтегазовых компаний ТЭК России. Особое внимание будет уделено развитию компетенций soft-skills (лидерство и командообразование, эффективная коммуникация, ориентация на результат, принципы Agile, методика Scrum, проектное управление, Data Science).

«Первый международный молодёжный форум — уникальная площадка, — выступила на открытии Гульнара Арифулина. — Это новая страница в истории отрасли. Подобных площадок и мероприятий такого формата ещё не было. Форум не мог бы состояться без амбициозной и смелой идеи «Татнефти».

Максимально полезно и практично

Среди ключевых тем форума пять основных направлений: рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений; трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники углеводородов; цифровая трансформация нефтегазодобывающей отрасли; цифровой нефтеперерабатывающий завод глубоких переделов; альтернативная энергетика.

«Мы очень серьезно готовились и старались сделать образовательную часть форума максимально полезной и практически применимой в будущем, — подчеркнула Наргис Валамат-Заде. — Архитектура форума и образовательные треки построены так, чтобы все навыки и компетенции, которые будут получены участниками, максимально пригодились им на хакатоне — когда будут решаться конкретные задачи и представляться проектные решения на оценку высокого жюри».

Старт форуму дан, и, как подчеркнул Тимур Нагуманов, альметьевская земля и жители нефтеграда рады тому, что именно здесь проходит такое знаковое событие. Это большая честь, но и большая ответственность. Организаторы надеются, что эти пять дней станут надёжным фундаментом для дальнейшего накопления знаний и карьерного роста, а также наполнят участников незабываемыми впечатлениями и эмоциями.

Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ:

— Форум уникален своей идеологией и подходом: молодые специалисты нефтегазовых компаний, молодые ученые и преподаватели, аспиранты и студенты ведущих нефтегазовых образовательных организаций стран ближнего зарубежья имеют возможность принять участие в идейной конкурентной борьбе и представить проектное решение по всемирно актуальным тематикам для нефтегазовой отрасли. Рассчитываю, что заявленная цель будет достигнута и будут найдены новые эффективные идеи и решения задач, актуальных для всех стран-участников форума, а также будут открыты новые имена нефтегазовой отрасли.

Наиль Маганов, генеральный директор Компании «Татнефть»:

— Нефтяная отрасль была и остается главным драйвером мировой экономики. В России нефть и газ — стратегические ресурсы и основа энергетической безопасности. Поэтому очень важно обеспечить динамичное развитие, эффективность и конкурентоспособность отечественного ТЭК в мире цифровой трансформации. И очень важно, что в отрасли трудится творческая, инициативная, неординарно мыслящая молодежь. Это настоящий капитал, конкурентное преимущество и гарант дальнейшего успешного развития страны. От имени Компании «Татнефть» желаю всем интересной и плодотворной работы, профессиональных и творческих успехов.

16+

Елена Филатова