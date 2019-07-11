Красноярский парламент отправил в отставку главу счетной палаты

Депутаты заксобрания Красноярского края досрочно прекратили полномочия председателя краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в действиях которой прокуратура нашла нарушения. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер парламента Сергей Попов в четверг.

Обсуждение вопроса об отставке было закрытым из-за наличия личных данных в материалах прокуратуры. По словам Сергея Попова, 42 депутата проголосовали за прекращение полномочий главы краевой счетной палаты, один высказался против, а один парламентарий воздержался. «Доводы прокуратуры однозначного говорят о достаточных основаниях для принятия такого решения»,— сказал первый вице-спикер.

Накануне два профильных комитета заксобрания Красноярского края рассмотрели информацию прокуратуры о нарушениях в деятельности Татьяны Давыденко и вынесли вопрос об отставке на сессию. В частности, прокуратура уличила ее в превышении должностных полномочий и конфликте интересов. Позднее госпожа Давыденко записала видеообращение, в котором назвала «ложными» доводы надзорного ведомства и заявила о заказном характере ее отставки. Она также передала депутатам письменный ответ на все претензии прокуратуры.

Напомним, скандал вокруг Татьяны Давыденко развернулся после ее интервью журналисту Андрею Караулову и сессии заксобрания Красноярского края, на которой она представила доклад о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства и многомилионных хищениях.

О чем говорила Татьяна Давыденко в докладе — в материале “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Илья Галагуз