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Сибирская политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку. Вопрос об отставке вынесут на сессию 11 июля.

Решение почти единогласно принято на совместном заседании комитетов по бюджету и экономической политике, а также по госустройству, законодательству и местному самоуправлению. «Прокуратура пришла к двум выводам, которые являются основанием для досрочного прекращения полномочий председателя счетной палаты Татьяны Давыденко. Первое — это использование служебного положения в пользу аффилированнных лиц, второе — неурегулированный конфликт интересов»,— сказал председатель комитета по госустройству, законодательству и местному самоуправлению и первый вице-спикер заксобрания Сергей Попов.

Госпожа Давыденко не присутствовала на заседании, уведомив депутатов о проблемах со здоровьем. Она письменно ответила на все претензии прокуратуры.

Напомним, в июне глава счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко представила депутатам доклад о результатах проверки министерства лесного хозяйства региона. Тогда теневой сектор лесной отрасли она оценила в 30%. После этого парламентарии обвинили Татьяну Давыденко в личной заинтересованности, так как ее дочь Мария Давыденко владеет и руководит компанией «Аэропром», выполняющей лесоавиационные работы. В июле краевая прокуратура сообщила, что завершила проверку счетной палаты под руководством Татьяны Давыденко, но раскрывать детали не стало, сославшись на закон о персональных данных.

Подробнее о докладе Татьяны Давыденко — в материале “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Юлия Сасевич


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