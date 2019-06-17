Красноярский губернатор назвал обвинения в многомиллиардных хищениях абсурдными

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал лживыми и необоснованными обвинения главы местной Счетной палаты в хищениях в лесной отрасли региона. Ранее Татьяна Давыденко, возглавляющая Счетную палату края, заявила о хищениях в отрасли на 47 млрд рублей, а также об угрозах, поступающих в адрес ее семьи после оглашения информации о злоупотреблениях.

«Прозвучало, что 45–47 млрд руб. от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников. Это шокировало не только край, но, я думаю, и всю Россию. Шокировала и меня беззастенчивой наглостью и цинизмом людей, которые произнесли эту цифру»,— заявил господин Усс журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы края, озвученная цифра в 47 млрд руб. является экспортной выручкой всех предприятий региона. «Причем здесь коррупция и карманы чиновников, я себе представить не могу… Чем абсурднее ложь, тем больше в нее верят»,— добавил губернатор.

Напомним, 4 июня на сессии заксобрания Красноярского края глава региональной Счетной палаты Татьяна Давыденко зачитала депутатам отчет о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства и рассказала о многомилионных хищениях. Позднее дочь госпожи Давыденко записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их семью в связи с поступающими в их адрес угрозами после оглашенной информации о хищениях. После публикации видеообращения Следственный комитет России начал проверку информации об угрозах.