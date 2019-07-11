«КиноПоиск» купил эксклюзивные права на онлайн-показ фильма «Дылда»

«КиноПоиск» (принадлежит «Яндексу») купил у кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» эксклюзивные права на онлайн-премьеру и онлайн-показ фильма Кантемира Балагова «Дылда» в России, сообщил “Ъ” представитель интернет-сервиса. Сумма сделки не раскрывается.

Фильм вышел в кинопрокат 20 июня, его премьера на «КиноПоиске» состоится 12 июля. Ранее «Дылда» получила на Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд», а также приз ФИПРЕССИ международной федерации кинопрессы.

«Дылда» станет вторым фильмом, который «КиноПоиск» таким образом профинансирует в рамках нового формата поддержки авторских фильмов, запущенного в июне, уточнили в пресс-службе компании. В его рамках фильмы одновременно выходят в онлайне и офлайне. Первым таким проектом стал фильм Юрия Быкова «Сторож», он выйдет в прокат осенью 2019 года одновременно в кинотеатрах сетей «Каро» и «Киномакс» и онлайн на «КиноПоиске».

Кантемир Балагов рассказал о фильме в интервью «Огоньку».

Валерия Лебедева