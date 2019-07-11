Красноярский адвокат попросила у клиентки 2 млн якобы на подкуп судей

Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемой в попытке мошенничества. Как рассказали в надзорном ведомстве, дело рассмотрит городской суд Железногорска.

По версии следствия, в мае 2018 года под предлогом передачи взятки судьям Красноярского краевого суда за вынесение решения по уголовному делу адвокат попросила у своей клиентки 2 млн руб. Речь шла о снижении наказания ее знакомому.

Однако клиентка не стала собрать деньги и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Адвоката задержали, ей инкриминировали ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Илья Николаев