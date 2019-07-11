Смотрите, кто пришёл: Галина Дудина (обозреватель отдела внешней политики ИД “Ъ”)

Елена Яскевич, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«О тактике работы журналиста вне редакции, в командировках, рассказала Академии журналистики “Ъ” обозреватель отдела внешней политики “Ъ” Галина Дудина. Во время лекции слушатели узнали о лайфхаках подготовки к рабочим поездкам за границу, благодаря которым командировки проходят успешно. Галина дала советы по подготовке материала, подсказала, на какие моменты стоит обратить более пристальное внимание, а также поделилась своими наработками, которые формировались в течение нескольких лет рабочей практики».