Евреи США раскритиковали высказывание израильского политика о смешанных браках как «втором холокосте»

Представители нескольких организаций американских евреев выступили с резкой критикой заявления министра образования Израиля Рафи Переца, который сравнил распространение смешанных браков среди евреев, живущих за пределами Израиля, со «вторым холокостом». Господин Перец заявил на встрече кабинета министров, что ассимиляция евреев по всему миру и прежде всего в США сравнима с холокостом, указав, что за последние 70 лет евреи «потеряли 6 млн человек» из-за смешанных браков.

Это высказывание вызвало критику во время самого заседания: министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что «нам не следует пренебрегать американскими евреями и смотреть на них свысока, они считают себя евреями не только в религиозном смысле, но в большей степени культурно и исторически». Ответили на высказывание господина Переца и представили нескольких организаций американских евреев. Джонатан Гринблатт, глава Антидиффамационной лиги, целью которой является борьба с антисемитизмом, заявил: «Это невообразимо — использовать термин "холокост" для описания евреев, сделавших выбор вступить в брак с неевреями. Это опошляет Катастрофу. Это отталкивает многих членов нашего сообщества».

Джей Рудерман, глава благотворительной организации «Фонд семьи Рудерман», которая в числе прочего спонсировала поездки израильских политиков по еврейским общинам в США, назвал высказывание господина Переца «безответственным и неуважительным», указав на то, что израильским политикам нужно больше узнавать про жизнь евреев в США и разговаривать с ними. Американский еврейский конгресс также осудил заявление министра образования, назвав его «оскорбительным и бесполезным».

Яна Рождественская