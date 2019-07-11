Мэрия пошла на запредельные параметры

В Ульяновске жители Засвияжского района продолжают акции протеста против строительства многоквартирного дома на месте бывшего детсада и ликвидации зеленых насаждений. Проверку законности разрешения на строительство начала районная прокуратура. Основные претензии жителей — нарушение предельных параметров застройки и порядка проведения общественных обсуждений. Собственник земельного участка Ильдар Сеюков заявляет, что стройка законная, и на изменение проекта он идти не намерен. Эксперты считают, что в организации общественных обсуждений видны явные нарушения, и вероятность признания разрешения на строительство незаконным велика, но изменить подобные систематические нарушения позволит только развитие политической ­конкуренции.

Как стало известно „Ъ“, прокуратура Засвияжского района Ульяновска приступила к проверке законности выдачи разрешения на строительство многоквартирного дома (МКД) на территории бывшего детсада по проезду Полбина, 10. Основанием для проверки стали обращения граждан, проживающих в этом микрорайоне и считающих, что разрешение на строительство МКД выдано незаконно.

В начале этой недели жители близлежащих домов встали под деревьями, защищая зеленые насаждения вокруг стройплощадки от рабочих компании-застройщика, прибывших с мотопилами. Разрешение на вырубку деревьев за три дня до этого выдала мэрия (всего под нее попадает 37 деревьев). Рабочие уехали, однако руководство компании-застройщика пообещало, что «после окончания проверки прокуратуры все деревья все равно будут снесены». В тот же день засвияжцы вышли с пикетами на площадь перед зданием облправительства.

Напомним, на участке, где запланирована стройка, раньше находился детсад Ульяновского механического завода, он был закрыт, его помещения сдавались в аренду, а в сентябре прошлого года участок со зданием был выкуплен за 18 млн руб. компанией «Премьера» (ООО, фактический владелец — Ильдар Сеюков, собственник 12 компаний, работающих в сфере строительства и ЖКХ). Строительство МКД планирует вести дочерняя компания «Премьеры» — ООО «Спецзастройщик МКД Полбина». Ранее жители предлагали властям выкупить участок и восстановить детсад, однако администрация Ульяновска отмечала, что «востребованность в детсадах в микрорайоне полностью снята». 10 июня мэрия выдала разрешение на строительство на этом участке пятиподъездного девятиэтажного МКД.Протестующие против этого жители микрорайона утверждают, что новый МКД приведет к повышению плотности застройки, к массовой ликвидации зеленых насаждений, снижению инсоляции, перегрузке гнилых сетей ХВС, ГВС и канализации. Об этом они заявили в коллективном обращении на имя губернатора Сергея Морозова и мэра Сергея Панчина (подписалось более тысячи человек).

Впрочем, владелец застройщика Ильдар Сеюков сказал „Ъ“, что продавать обратно участок не намерен. Идти на изменения проекта по этажности и изменению площади, занимаемой зданием, он также не желает. «Проект прошел все необходимые экспертизы, инсоляцию он не ухудшит. Если администрация дала разрешение, значит, все соблюдено»,— заявил господин ­Сеюков.

Неофициально представители власти отвечали недовольным жителям микрорайона, что земельный участок в собственности застройщика, тот вправе сам решать, что там строить.

Между тем выясняется, что в конце марта мэрией были объявлены общественные обсуждения проекта постановления о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части максимального коэффициента плотности застройки земельного участка и минимальной площади озеленения. Речь шла как раз об этом участке. Правда, в размещенном на сайте мэрии извещении об общественных обсуждениях никакой конкретной информации о фактических и предельных параметрах, а также об уровне планируемого превышения не было. По словам Галины Садыковой (лидер протестной группы засвияжцев), не было этой информации и на месте экспозиции, не было и объявлений о слушаниях на домах микрорайона и на стройплощадке, как того требует Градостроительный кодекс. Засвияжцы все же успели направить свои возражения в мэрию (всего 43 подписи), однако документ принят не был по формальным причинам — «не приложены документы, удостоверяющие личность» (требование такой идентификации есть в Градостроительном кодексе). Галина Садыкова отмечает, что ни в извещении на сайте мэрии, ни в информации экспозиции не указывались обязательные требования, «а детально Градостроительный кодекс изучают не все».

Получить пояснения и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Александра Семенова не удалось — в течение трех дней он был для комментариев недоступен. В отделе планировки территорий и публичных слушаний „Ъ“ заявили, что конкретные предельные параметры и уровень их превышения «не указаны, потому что они и не должны были указываться» и «давать эти данные по телефону отдел не будет».

Региональный министр строительства Алсу Садретдинова, признав, что в градостроительной политике города есть проблемы с информированием населения, «и это порождает слухи, сплетни и протесты», отметила, что по ситуации с этим участком министерство проведет свою проверку.

Ульяновский адвокат Григорий Каленов (занимается проблемами застройки и ЖКХ) напомнил, что подобная ситуация складывалась и со сквером у ДК «УАЗ». По его мнению, «есть вероятность, что разрешение на строительство все же будет отменено», «процессуальные нарушения видны, и у прокуратуры есть все основания вмешаться в ситуацию». Он считает, что в том, что произошло, виновата именно мэрия. «Это власть должна была сказать застройщику, что нельзя выходить за предельные параметры, что здесь может быть только пятиэтажный дом. Это власть должна была заниматься реальными вопросами городской среды. Она, а не застройщик должна определять этажность и договариваться с жителями. А здесь — абсолютное нежелание власти заниматься градостроительной политикой. Но изменить всю эту систему может только политическая конкуренция»,— отметил адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск