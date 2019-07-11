«Яндексу» не нашлось места

Американская сеть WeWork, которая обещала открыть коворкинг на 4,3 тыс. кв. м в деловом квартале «Красная роза» рядом с парком Горького специально для структур «Яндекса», не сможет этого сделать. Владелец объекта — KR Properties отказался согласовать субаренду площадей интернет-холдингу. Теперь «Яндексу» придется разместиться в коворкинге на Якиманке.

У «Яндекса» не получилось арендовать для ряда своих структур 3,4 тыс. кв. м в коворкинге WeWork в «Красной розе», рассказали сразу несколько источников “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон переговоров. Об этих планах еще в сентябре 2018 года сообщал РБК. В пресс-службе WeWork в России отметили, что коворкинг в «Красной розе», как и планировалось, откроется в четвертом квартале 2019 года. Что касается «Яндекса», то сеть всегда найдет «оптимальное пространство для размещения компании любого размера», говорит представитель WeWork Оксана Кличникова. В «Яндексе» заверили, что продолжают сотрудничать с WeWork. В KR Properties заявили, что ни в коем случае не вмешиваются в договоренности арендаторов.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков знает, что WeWork уже заканчивает отделочные работы в «Красной розе» и готовится сдавать площади другим интересантам, поскольку KR Properties не согласовало размещение только «Яндекса». Интернет-компания же разместится в WeWork на Якиманке, где займет 3,6 тыс. кв. м. Партнер Cushman & Wakefield Наталья Никитина добавляет, что если «Яндекс» переедет на Якиманку, то сети придется переселять оттуда своих арендаторов в другие локации. Помимо Якиманки и «Красной розы» WeWork анонсировано открытие коворкинга на 5,8 тыс. кв. м в бизнес-центре «Белая площадь» у метро «Белорусская». «Белая площадь» принадлежит O1 Properties, этот девелопер обсуждал сотрудничество с WeWork еще с 2017 года.

Деловой квартал «Красная роза», расположенный в Хамовниках, принадлежит KR Properties Александра Клячина. Общая площадь объекта — 137 тыс. кв. м, из которых 60 тыс. кв. м арендует «Яндекс». Но в 2021 году холдинг должен освободить эти площади, так как истекает срок аренды. Компания строит новую штаб-квартиру на месте отеля Korston на улице Косыгина в Гагаринском районе.

«Яндекс» решил выкупить площади отеля после неудавшейся сделки с KR Properties: в 2016 году холдинг сообщил о покупке у девелопера 80 тыс. кв. м в «Красной розе». Предполагалось, что «Яндекс» помимо недвижимости получит долги KR Properties на сумму $490 млн, а господин Клячин, в свою очередь, станет акционером интернет-компании. Но через полгода стало известно, что сделка так и не закрылась.

Консультанты считают, что на отказ от размещения в коворкинге на «Красной розе» структур «Яндекса» могла повлиять не только сложная история отношений. Директор по сопровождению сделок в секторе недвижимости PwC в России Саян Цыренов уверен, что собственнику «Красной розы», как и любому другому девелоперу, невыгодно дублировать своих арендаторов на одних и тех же площадях, поскольку тогда теряется часть маржи в арендной ставке, которая уходит в данном случае WeWork. Старший директор CBRE Елена Денисова добавляет, что девелопер вряд ли предполагал корпоративного пользователя на площадях WeWork: коворкинг должен создать новую инфраструктуру для комплекса, а также привлечь новых резидентов из числа стартапов. В Cushman & Wakefield также считают решение собственника оправданным: WeWork, если иное не прописано в договоре аренды, обязан согласовывать любого субарендатора с собственником объекта, говорит Наталья Никитина.

Елизавета Макарова