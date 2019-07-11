Инвестконтракты подсластили субсидиями

Как и предполагал “Ъ”, правительство предоставило автоконцернам, заключившим специнвестконтракт (СПИК), доступ к промсубсидиям. Речь идет о де-факто компенсации утильсбора для локализованных концернов, от чего напрямую зависит рентабельность производства. До сих пор доступ к этим выплатам имели только компании, подписавшие соглашения о промсборке. Правительство, сигнализировав о готовности дать промсубсидии через СПИК, повысило интерес к такому механизму — в автопроме подписано уже 14 инвестконтрактов.

Правительство утвердило поправки в постановления №30–32, определяющие правила предоставления промсубсидий. Как и ранее, претендовать на де-факто компенсации утильсбора смогут автоконцерны, имеющие действующие соглашения о промышленной сборке. Но теперь к ним добавятся компании, которые подписали СПИК. К 1 июля — неформальной дате окончания подписания СПИК в автопроме на старых условиях — было заключено 14 контрактов с основными действующими игроками.

После 1 июля вход в СПИК серьезно осложнился: для заключения контракта теперь нужно набрать 7 тыс. баллов за локализацию операций, для чего, помимо создания производства сложных узлов вроде двигателя и трансмиссии, необходимо обеспечить инвестиции в НИОКР на уровне нескольких процентов от выручки.

В 2018 году у автоконцернов начали истекать соглашения о промсборке, и Минпромторг предложил на замену инструмент СПИК. В декабре вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал, что СПИК в автопроме станет гарантией доступа к промсубсидиям, без которых производство в РФ нерентабельно. На этом фоне популярность механизма заметно возросла.

Формально от распространения промсубсидий на СПИК масштабно круг их получателей не меняется, но доступ к ним теперь становится технически открыт, например, для Daimler и Volvo Trucks, у которых ранее не было прав на их получение.

Источники “Ъ” на рынке называют правки техническими. Один из них говорит, что документ уже около месяца «придерживали» в правительстве, ожидая подписания СПИК по поданным заявкам.

При этом российские концерны неоднократно заявляли о необходимости дифференциации выплат промсубсидий в зависимости от локализации, и эта дискуссия, по данным “Ъ”, до сих пор продолжается.

Также доступ к компенсации утильсбора в 2019 году могут получить резиденты ОЭЗ в Калининградской области по состоянию на 2015 год, то есть фактически «Автотор». Причем сам калининградский автозавод уже подписал СПИК и может претендовать на субсидии уже и на этом основании.

Ольга Никитина