Сколько в итоге в автопроме СПИК

2 июля Минпромторг заявил о подписании оставшихся в автопроме специнвестконтрактов (СПИК, дают налоговые льготы в обмен на инвестиции) с Volkswagen, Toyota, альянсом Peugeot-Citroen, GM-АвтоВАЗ, Volvo Trucks и калининградским «Автотором». Компании успели подписать контракты по старому режиму до 1 июля. Это дает им возможность претендовать на промсубсидии (де-факто компенсации утильсбора), а также потенциально на компенсации роста пошлин на автокомпоненты.

Эти СПИК помогут привлечь в экономику РФ свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, а в результате реализации проектов в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 млрд руб.

Глава «Фольксваген Груп Рус» Маркус Озегович отметил, что СПИК — следующий шаг инвестпрограммы Volkswagen, в рамках которого концерн намерен модернизировать существующий модельный ряд и «значительно расширить его в будущем». Гендиректор «Вольво Восток» Сергей Яворский сообщил, что концерн локализует в том числе автоматизированную трансмиссию для тяжелой коммерческой техники и грузовики, работающие на сжиженном природном газе. Toyota будет продолжать увеличивать локализацию производства в РФ и реализовывать программы развития локальных поставщиков, сообщил президент ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга. Гендиректор завода ООО «ПСМА Рус» Николя Фебве сказал, что группа PSA уже производит на заводе «ПСМА Рус» в Калуге пассажирские и коммерческие автомобили Peugeot и Citroen и готова расширять модельный ряд, продолжать инвестировать, увеличивать локализацию, налаживать экспорт. Подписание СПИК — эффективный инструмент для стабильной работы на российском автомобильном рынке, заключил глава GM-АвтоВАЗ Ромуальд Рытвински. «Автотор» в рамках СПИК организует «полнопрофильное производство всего модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов», расширит локализацию, сообщил гендиректор ООО «Автотор Холдинг» Александр Сорокин. Сейчас завод производит большинство моделей в режиме отверточной сборки.

В итоге в автопроме РФ заключены 14 СПИК. Ранее СПИК в легковом сегменте автопрома подписали АвтоВАЗ при участии Renault-Nissan-Mitsubishi, «Мазда Соллерс», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в РФ, также собирает Kia), Daimler. В коммерческом сегменте контракты есть у КамАЗ-Daimler, «Соллерс» с привлечением обновленного СП Ford Sollers, СП «Исузу Соллерс», группы ГАЗ (с возможностью включения грузовиков линейки грузового подразделения Volkswagen — Traton AG. Таким образом, контракты подписали все ключевые игроки рынка.

Ольга Никитина