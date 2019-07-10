Франция отрицает передачу ракет силам Халифы Хафтара в Ливии

Министерство вооруженных сил Франции в среду, 10 июля, опровергло информацию о продаже им в Ливии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в обход эмбарго ООН. «Ракеты Javelin, обнаруженные в городе Гарьян, принадлежат французским вооруженным силам и были приобретены у США. Это оружие было предназначено для французских военных, направленных в целях разведки для борьбы с терроризмом. Никогда не стоял вопрос ни о его продаже, ни о временной или постоянной передаче кому-либо в Ливии»,— заявили в ведомстве.

Ранее газета The New York Times сообщила: американские ракеты, обнаруженные после ухода Ливийской национальной армии (ЛНА) из Гарьяна, были изначально проданы Франции. Согласно данным Пентагона, в 2010 году Франция закупила более 260 Javelin и найденные ракеты — из этой партии. Силы ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром оставили стратегически важный город Гарьян 28 июня. Через неделю после этого ряд СМИ опубликовали фотографии американских, китайских и российских вооружений, найденных там.

Власти ряда европейских стран, в частности Италии, ранее обвиняли французскую сторону в эскалации конфликта за счет поддержки Халифы Хафтара. The New York Times предположила, что инцидент может привести к обострению отношений Франции с США и рядом других стран. Между тем эксперт Российского совета по международным делам и старший преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов в разговоре с “Ъ” заверил: «Инцидент мало повлияет на реальные отношения Франции с США или, например, Италией. На сегодняшний момент все прекрасно знают, кто за кого воюет: так, Италия активно поддерживает правительство национального согласия и Министерство обороны своими советниками, оказывает медицинскую помощь раненым в госпитале под Мисуратой». Господин Лукьянов также считает: хотя президент США Дональд Трамп несколько раз выражал свои симпатии Халифе Хафтару, Штаты будут продолжать придерживаться нейтральной позиции по Ливии: «Для Трампа Ливия — маловажный аспект региональной и мировой политики, поэтому он не торопится вмешиваться туда».

В своей оценке происхождения найденных Javelin эксперт согласился с результатами расследования. В частности, он отметил: «Сторонники правительства национального согласия демонстрировали в СМИ и социальных сетях захваченное у ЛНА оружие и элементы обмундирования, которые используются только в вооруженных силах Франции: тактические пистолеты с глушителем, амуницию и так далее». При этом он проанализировал ситуацию с трафиком оружия в регионе в целом: «Главный канал поставок вооружения в Ливийскую национальную армию — это египетская граница и порт Бенгази, куда приходят корабли — чаще всего тоже от восточного соседа. Технику также везут из других стран, где она закупается на деньги ОАЭ, дополнительные каналы оружия ведут из стран Сахеля (в регионе к югу от Ливии с 2014 года проходит военная кампания французских войск "Бархан".— “Ъ”)».

О ситуации в Ливии — в публикации “Ъ” «Триполи ищет союзников против фельдмаршала Хафтара».

Александра Фокина