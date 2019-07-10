Телемост Украины с Россией пройдет в студии «России 1»

Владелец украинского телеканала NewsOne депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарас Козак рассказал, что телемост Украины с Россией пройдет только на российском государственном телеканале «Россия 1». Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на фоне ситуации с делом о госизмене, которое Генпрокуратура Украины возбудила в связи с подготовкой телемоста.

«Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики»,— сказал господин Козак (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что готовивших телемост сотрудников NewsOne вызвали на допросы в Генпрокуратуру.

Согласно программе на сайте «России 1», шоу «Надо поговорить» покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. В студию телеканала пригласили участников отмененного телемоста со стороны России и Украины.

Напомним, двухчасовой телемост должен был состояться 12 июля в 18:00 мск. Его организацией занимались телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Против проведения телемоста выступил ряд украинских политических и общественных деятелей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение провести телемост предвыборным дешевым, но опасным пиаром, направленным на разделение украинцев. Позднее NewsOne прекратил подготовку телемоста из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

О скандале вокруг украинского телеканала читайте в материале “Ъ” «Между Россией и Украиной рухнул телемост».