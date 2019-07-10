Два парка Ставрополья попали в список лучших практик благоустройства в РФ

Комсомольский парк Пятигорска и Парк Дружбы Георгиевска включили в федеральный реестр лучших практик по благоустройству 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

«Мы ставили перед собой цель создать современные, комфортные места для отдыха ставропольцев, и работали для этого по максимуму. Приятно получать столь высокую оценку труда» – передает пресс-служба слова министра дорожного хозяйства края Евгения Штепы.

В парках оборудовали детские игровые и спортивные площадки с современным покрытием и безопасным оборудованием, заменили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, установлены новые скамьи и урны, увеличили зеленые зоны, и оборудовали освещение. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установили пандусы.

Дарья Голякова