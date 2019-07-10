В Москве пройдет открытое мероприятие «Цифровые технологии в туризме. Новые возможности – новые риски»

16 июля в Swissotel Красные холмы состоится открытая конференция, посвященная использованию цифровых технологий в туристической индустрии. Мероприятие пройдет под эгидой фестиваля Китая в Москве, посвященного 70-летию основания КНР и установления российско-китайских дипломатических отношений, и станет первым в ряду крупных бизнес-мероприятий, организованных с целью усиления сотрудничества между Россией и Китаем.

Конференция даст возможность узнать о новейших цифровых технологиях и лично познакомиться с их создателями, обсудить актуальные тренды и будущее туристической отрасли, получить полезные контакты российских и китайских партнеров, и, более того, узнать об инновационных решениях для оптимизации управления и привлечения инвестиций.

В ходе конференции будет освящено использование технологий “Big Data” для увеличения продаж туристических услуг в докладе Директора по развитию бизнеса компании Ай Теко, Александра Холодилова. Генеральный Директор PACE Ecosystem, Руслан Явон, выступит с докладом на тему «От MICE к BPM – история цифровой трансформации». Екатерина Богомолова, руководитель отдела маркетинга издательского дома «Коммерсантъ», расскажет о «Новых инструментах повышения эффективности коммуникации с клиентом».

Среди гостей конференции буду представители Государственного управления по делам туризма КНР, Общества Российско-Китайской Дружбы, Союза китайских предпринимателей, Китайского Комитета Международной Торговли и Китайской Палаты Международной Торговли (CCPIT). Также в мероприятии примут участие представители ряда крупных авиакомпаний, таких как China Southern Airlines, Hainan Airlines, Emirates, а также топ-менеджеры ведущих китайских и российских тур операторов и отелей.

Конференция пройдет с 18.00 до 20.00, сбор гостей в 17.30. Участие бесплатное, ознакомиться с программой и темами выступлений, а также зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Фестиваль Китая в Москве – это комплекс мероприятий, приуроченных к 70-летию основания КНР и установления Российско-китайских дипломатических отношений. Фестиваль пройдет с 13 по 15 сентября 2019 года. 13 сентября пройдет деловой форум, основные цели которого: презентация экономического потенциала китайского и российского бизнеса, а также установление и развитие сотрудничества между Россией и Китаем. С 14 по 15 сентября в парке ВДНХ будет организована культурно-экспозиционная часть фестиваля «Китай: Великое наследие и Эпоха».