Контейнер преткновения

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин констатировал, что «мусорная» реформа в Томске сорвана, и потребовал жестко наказать виновных в этом чиновников мэрии. «Бодрые отчеты» городской администрации о хорошей подготовке и отсутствии проблем он посчитал фикцией и сформировал рабочую группу, которая разберется «в причинах этого вранья». «Мусорный» регоператор УМП «Спецавтохозяйство», оказавшийся не готовым к работе, теперь работает круглосуточно, чтобы убрать с улиц Томска накопившийся за несколько дней мусор.



Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил чиновников мэрии Томска в провале подготовительного этапа «мусорной» реформы, стартовавшей в июле. «За полгода по большому счету никакой подготовки к ней не было. Зато до этого времени из мэрии шли бодрые отчеты, что в городе подготовка к реформе идет хорошо и проблемных вопросов никаких. В причинах этого вранья сейчас разбирается рабочая группа»,— приводит слова Сергея Жвачкина пресс-служба областной администрации. По словам губернатора, он потребовал от мэра Ивана Кляйна «в ближайшее время уволить проваливших реформу» чиновников, которые подставили «и себя, и его, и весь город». Ранее господин Жвачкин уволил начальника областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа Мазура из-за срыва начального этапа «мусорной» реформы.

Со 2 июля в Томске и Томском районе приступил к работе «мусорный» регоператор — унитарное муниципальное предприятие «Спец­автохозяйство города Томска». Оно стало единственным участником и победителем конкурса, второй претендент на право вывоза и утилизации томского мусора, компания «Экмо», не был допущен к конкурсным процедурам из-за несоответствия документации.

УМП «Спецавтохозяйство» (САХ) зарегистрировано в 1993 году, ведет историю с 1937 года, когда в Томске был организован «Трест очистки». Сегодня в штате предприятия более 600 человек. Единственным субподрядчиком муниципальной организации стала близкая ему компания «АБФ-логистик», вместе с ней САХ два года назад учредило ООО «Региональный логистический центр» (РЛК), занимающееся сбором опасных отходов. В январе этого года «АБФ-логистик» стала 100-процентным владельцем РЛК.

До реформы крупнейшим игроком на мусорном рынке Томска было ООО «Сорнет», в конкурсе на исполнение функций регоператора по обращению с ТКО оно не участвовало из-за отсутствия у него собственного или арендованного полигона. На прошлой неделе «Сорнет» сначала перевернул, а затем и вывез из города все свои мусорные контейнеры — около 1,2 тыс. баков. В результате во дворах домов образовались стихийные свалки. «Зачем бунтовать, работать надо. Ради чего все это? Да, не выиграл "Сорнет" конкурс, что теперь, на этом жизнь заканчивается? Работать надо, почему люди должны страдать? Считаю, это сволочизм, так нельзя»,— заявил мэр Томска Иван Кляйн (цитата по vtomske.ru).

Губернатор сказал, что не совсем согласен с обвинениями в адрес бывшего оператора «Сорнет», забравшего свои контейнеры с площадок. «Он поступил безответственно, можно даже сказать по-хамски по отношению к жителям, забрав 1,2 тыс. контейнеров, что и спровоцировало кризис. Это с моральной точки зрения. Но с точки зрения бизнеса он прав. Как можно было вступать с ним в переговоры за день до старта реформы? Любой бы на его месте заломил цену»,— уверен Сергей Жвачкин.

По словам директора «Сорнета» Ивана Булатова, единственное совещание по вопросу об аренде тары с заместителем мэра по благоустройству Томска Вячеславом Черноусом у него прошло 18 июня. Однако реальных предложений от мэрии так и не поступило, утверждает господин Булатов.

На прошлой неделе «Спец­автохозяйство» перешло на круглосуточный режим работы, в первые же сутки с улиц Томска было вывезено более 600 тыс. т мусора. Иван Кляйн извинился перед жителями города за перебои с вывозом мусора. «Я прежде всего хочу извиниться перед горожанами за вот это состояние, до которого сегодня доведено, за нерасторопность отдельных своих чиновников, за недобросовестность бизнесменов, которые допустили эту ситуацию… Когда ситуация стабилизируется, мы соответствующие оргвыводы тоже сделаем, в том числе будут приняты жесткие меры к лицам, которые это допустили»,— цитирует РИА «Томск» слова мэра. По поручению губернатора господин Кляйн возглавил штаб по исправлению ситуации. «По каждому проблемному адресу чиновники мне будут отчитываться»,— отметил господин Жвачкин. Вчера пресс-служба администрации Томска на запрос “Ъ” не ответила.

Юлия Сасевич, Елена Морозова