Nintendo анонсировала консоль Switch Lite

Японская компания Nintendo объявила о новой версии приставки Nintendo Switch с подзаголовком Lite. Ее консоль, в отличие от оригинальной приставки, будет предназначена только для игры в портативном режиме, в ней не будут отсоединяться джойстики по бокам, а также отсутствуют док-станция и кабель HDMI, что исключает возможность подсоединения ее к телевизору.

На новой консоли можно будет запустить все игры на Nintendo Switch, поддерживающие портативный режим, однако использование некоторых игр будет ограничено. Информацию о поддержке той или иной игры можно будет получить как на упаковке игры, так и на странице продукта в Nintendo Shop.

Консоль поступит в продажу 20 сентября 2019 года в трех цветах — желтом, сером и бирюзовом и будет стоить $200 (на $100 дешевле оригинальной приставки, примерно 12,7 тыс. руб.). Также 8 ноября выйдет специальное издание — оно будет отличаться другим цветом кнопок, а также иллюстрациями двух легендарных покемонов из игр Pokemon Sword и Pokemon Shield.

Информация о подготовке Nintendo новых версий Nintendo Switch появилась в апреле этого года. Тогда предполагалось, что в компании разрабатывают две новые приставки — Switch Lite и Switch Pro. Последняя должна была стать мощнее обычной версии Switch и представлять собой либо апгрейд в середине поколения, как это в свое время сделали Sony и Microsoft, выпустив PlayStation 4 Pro и Xbox One X, либо полноценную замену нынешней консоли.