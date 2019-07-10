Венесуэльский кризис поможет урегулировать индийский гуру

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пригласил известного индийского гуру и общественного деятеля, основателя международной организации «Искусство жизни» и международного форума «За этику в бизнесе» Рави Шанкара для участия в процессе урегулирования внутриполитического кризиса. По мнению президента, Рави Шанкар сможет стать посредником в переговорах официальной власти с оппозицией и «поможет нашей стране вновь обрести себя, добиться национального единства».

Встреча господина Мадуро и Рави Шанкара в официальной резиденции президента, дворце Мирафлорес, продолжалась почти два часа. «Просто замечательная встреча, глубоко духовная, очень душевная, с этим человеком, гуру мира и правды»,— заметил господин Мадуро после ее окончания. По его словам, они поговорили о мире и диалоге. У Рави Шанкара большой опыт участия в переговорных процессах, в том числе международных и межрелигиозных. В частности, он помогал властям Колумбии вести переговоры с леворадикальной повстанческой группировкой FARC.

Напомним, в 2019 году сторонники самопровозглашенного президента Венесуэлы и спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо дважды пытались провести переворот. Оба раза восстание было подавлено.

8 июля Николас Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос.

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Алена Миклашевская