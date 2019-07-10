Суд признал банкротом уральского бизнесмена Константина Капчука

Свердловский арбитражный суд по требованию ООО «Радуга» признал банкротом Константина Капчука, брата-близнеца бывшего уральского депутата и бизнесмена из «лондонского списка» Сергея Капчука. В отношении господина Капчука введена процедура реструктуризации долгов, размер которой пока не указан.

По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Антона Мамаева, с даты введения реструктуризации долгов гражданина вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, прекращается начисление неустоек по обязательствам и приостанавливаются ранее возбужденные в отношения должника исполнительные производства, чтобы «не вгонять его в еще большие долги». «Все сделки по реализации имущества стоимостью свыше 50 тыс. руб. должник теперь может совершать только с согласия финансового управляющего. Траты должника, по общему правилу, без согласия финуправляющего тоже не должны превышать 50 тыс. руб.»,— пояснил юрист

Уточняется, что собрание кредиторов должно утвердить план реструктуризации долгов банкрота, определяющий порядок и сроки удовлетворения требований кредиторов, а также порядок прощения его долгов или снижения суммы задолженности. «Если план реструктуризации не будет утвержден, по решению собрания кредиторов суд вводит следующую процедуру банкротства - реализации имущества должника»,— указал Антон Мамаев. Также процедура может быть прекращена заключением должником мирового соглашения с кредиторами.

В 2005 году в отношении братьев Капчуков было возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничестом (ч.3 ст.159 УК РФ) при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд неденоминированных рублей. В октябре 2006 года суд признал Константина Капчука виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к пяти годам и четырем месяцам заключения. Брат Константина – Сергей Капчук, который в 2004 году был избран членом палаты представителей Заксобрания Свердловской области, объявлен в розыск. В феврале 2007 года Константин Капчука амнистировали и освободили из под стражи. В 2018 году Сергей Капчук был включен в так называемый лондонский список Бориса Титова. Всем бизнесменам из списка обещали, что по возвращении их дела будут тщательно изучены, а сами они не попадут под арест. В конце мая суд приговорил его к двум годам условно.