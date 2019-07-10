СП Siemens и «Силовых машин» подало заявление о СПИК на локализацию большой газовой турбины

ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, совместное предприятие немецкого концерна Siemens и ПАО «Силовые машины») подало заявление в Минпромторг РФ о заключении специального инвестиционного контракта на локализацию газовой турбины большой мощности. Об этом со ссылкой на Siemens сообщает «Интерфакс».

Согласно условиям СПИК, до середины 2023 года СТГТ намерено локализовать компоненты «горячего тракта», а также систему автоматического управления газовой турбиной. Предполагается, что уровень локализации турбины SGT-2000E составит не менее 90%.

Ранее «Ъ» писал, что в январе 2018 года «Силовые машины» подпали под санкции США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens в нарушение санкций ЕС. При этом в российской компании заявили, что пока не планируют выходить из совместного предприятия с немецким концерном.