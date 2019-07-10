Уральские вузы и предприятия подписали соглашение о создании научно-образовательного центра

10 июля на международной выставке «Иннопром-2019» было подписано соглашение об интеграции и кооперации вузов, научных организаций и компаний, действующих в реальном секторе экономики, в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом сообщает пресс-центр «Иннопрома».

В числе организаций, подписавших соглашение, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Южно-Уральский государственный университет, Курганский госуниверситет, Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный горный университет, Уральское отделение Российской академии наук с тремя входящими в него его институтами, группа «Синара», АО «институт реакторных материалов», АО «Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Семиханова», Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, Челябинский завод электрооборудования.

Отмечается, что создание научно-образовательного центра позволит выйти на новый уровень проведения исследований и разработок, получить конкурентоспособные технологии и продукты, а также обеспечить подготовку кадров для решения масштабных научно-технологических задач.

Ранее на «Иннопроме» соглашение о формировании НОЦ подписали главы Свердловской, Челябинской и Курганской областей.