Липецкую митрополию возглавил бывший викарий патриарха Кирилла Арсений

Митрополит Арсений (Епифанов) назначен главой Липецкой митрополии, митрополитом Липецким и Задонским, сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ). На этом посту он сменил митрополита Никона (Васина), почисленного на покой в связи с достижением 75-летия решением Священного Синода, заседание которого состоялось 9 июля на Валдае. «Местом пребывания на покое для митрополита Никона определен Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, с материальным содержанием от липецкого епархиального управления»,– рассказали в пресс-службе, добавив что его служение отмечено «многократным увеличением приходов и духовенства, неустанной заботой о монастырях, установлением доброжелательного и конструктивного диалога с местными властями и общественными объединениями». В этом монастыре священнослужитель был наместником в начале 1990-х, а липецкую кафедру он возглавлял с 2003 года. Отметим что, митрополит Никон подавал прошение на покой еще в 2017 году, но оно не было удовлетворено .

Митрополиту Арсению (в миру – Юрий Епифанов) 64 году. Он родился в поселке Востряково Домодедовского района Московской области. В 1979 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1983-м – Московскую духовную академию. С 1983 по 1989 годы был референтом и личным секретарем митрополита Ленинградского Алексия (Ридигера), впоследствии патриарха Алексия II. В 1984-м рукоположен в сан диакона, в 1986-м — в сан иерея. С 1988-го служил в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1989 году пострижен в монашество, тогда же стал епископом Ладожским, с 1990-го – епископ Истринский, викарий Московской епархии. После избрания патриархом Кирилла (Гуняева) в 2009 году стал его первым викарием по Москве. В 2011-м назначен управляющим центральным и южным викариатствами Москвы. В 2015-м включен в состав высшего церковного совета РПЦ.

О том, при каких обстоятельствах Никон управлял епархией, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Липецк обрел митрополита».

Александр Прытков