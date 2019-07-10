WarnerMedia представила новый стриминговый сервис

Компания WarnerMedia (до приобретения компанией AT&T в 2018 году называлась Time Warner) обнародовала название своего нового стримингового сервиса, о планах создания которого в рамках масштабной реорганизации она сообщала в марте нынешнего года. Сервис HBO Max будет запущен для ограниченного числа пользователей ближе к концу текущего года, а для всех подписчиков — весной следующего года.

О стоимости подписки WarnerMedia пока не сообщает, но, по данным CNN, она будет чуть дороже действующего сейчас стримингового сервиса HBO Now — $14,99 в месяц.

Зато WarnerMedia подробно рассказала о том, что именно смогут посмотреть подписчики сервиса HBO Max. Главной новостью становится наличие в списке программ очень популярного ситкома «Друзья». WarnerMedia владеет правами на показ этого сериала, но на протяжении многих лет компания предоставляла лицензию на его показ сервису Netflix. Теперь она возвращает «Друзей» себе, и, возможно, за сериалом на HBO Max перейдут и его поклонники из числа подписчиков Netflix. Кроме того, как сообщает WarnerMedia, только на новом сервисе можно будет посмотреть такие сериалы, как «Принц из Беверли-Хиллз», «Милые обманщицы», «Бэтвумен» и «Кэти Кин», а также другие популярные шоу и сериалы и оригинальные программы HBO Max.

Алена Миклашевская