Александр Сидякин призвал провести «самые чистые выборы» на памяти политического истеблишмента

Руководитель администрации врио главы Башкирии Радия Хабирова Александр Сидякин сегодня заявил, что региональные власти 8 сентября намерены провести «самые чистые выборы, которые помнит действующий политический истеблишмент». 8 сентября в республике пройдут выборы главы региона, дополнительные выборы на два мандата в Курултай и два мандата в горсовет, а также выборы местных депутатов.

Заявления господина Сидякина были сделаны на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Он сказал, что республиканская администрация ставит задачу «сделать так, чтобы все процедуры» на выборах «проходили законно и легитимно». «Во всяком случае, мы, администрация главы республики, свою работу выстраиваем именно таким образом. Стараемся, чтобы как можно меньше нарушений, как можно меньше препонов возникало у участников избирательных процессов»,— добавил он.

Обращаясь к единороссам и «коллегам из других партий», он призвал «быть готовыми к тому, что все избирательные комиссии в республике будут заточены не допускать никаких нарушений избирательного законодательства».

Ранее Радий Хабиров в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» также заявлял о намерении за нарушения в ходе выборов на местах «бить по голове и по рукам».

Дарья Кучеренко