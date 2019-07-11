Льготы не дошли до этана

Разработка законопроекта о предоставлении льгот на сырье для газохимии, от которого зависит принятие решения по строительству двух крупных комплексов, затягивается. Приниматься решения об обратном акцизе на этан и сжиженные газы будут комплексно, и сейчас соответствующий документ дорабатывает Минфин. На рынке опасаются, что затягивание этого процесса приведет к сдвигу сроков запуска Амурского ГХК СИБУРа и комплекса «Русгаздобычи» в Усть-Луге, которые намечены на 2023–2024 годы.

Правительство еще в марте должно было разработать законопроект о предоставлении российским переработчикам льгот на этан, но документ до сих пор не представлен. Хотя размер обратного акциза на этан Минфин и Минэнерго согласовали на уровне 9 тыс. руб. за тонну еще в мае. Как пояснял “Ъ” глава налогового департамента Минфина Алексей Сазанов, такой уровень должен обеспечить российским производителям конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что обратный акциз на этан будет утверждаться в связке с аналогичной мерой для сжиженных углеводородных газов. Сейчас законопроект дорабатывает Минфин. Там на запрос “Ъ” не ответили.

Не все идет по плану

Предоставление льгот на сырье предусмотрено в плане развития нефтегазохимического комплекса до 2025 года, утвержденном в марте премьер-министром Дмитрием Медведевым. Основная задача документа — стимулировать в России потребление этана и СУГов в качестве сырья для газохимических мощностей. Правительство ожидает, что при реализации «дорожной карты» объем производства крупнотоннажных полимеров в 2019 году составит 5,3 млн тонн, в 2020-м 600 тыс. тонн будут экспортированы, а к 2025-му эти показатели вырастут до 11,1 млн тонн и 4,4 млн тонн соответственно. Предполагается, что переработка СУГ к 2025 году вырастет с 4,6% до 8,2% от производства, нафты — с 5,6% до 7,2%. По предварительной оценке правительства, реализация плана позволит обеспечить рост инвестиций в нефтегазохимическую отрасль на $40 млрд.

Льготы не для всех

Пока основным сырьем для глубокой переработки является нафта, на которую действует отрицательный акциз. Но такой вариант не устраивал ключевых игроков отрасли, и государство пообещало выравнять условия для остальных видов сырья, предоставив компаниям обратный акциз на этан и СУГи. Размер льготы для сжиженных газов пока неизвестен, но одобренный уровень обратного акциза в полтора раза ниже, чем на нафту (13,9 тыс. руб. на тонну). Мнения на рынке относительно этого уровня разошлись: часть компаний считает, что это приемлемый вариант, в то время как другие говорят о его недостаточности для эффективной поддержки отрасли.

На льготы, согласно «дорожной карте», могут рассчитывать компании, которые проведут реконструкцию или введут новые производства по извлечению этана после 1 января 2022 года. А также резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и участники специнвестконтрактов (СПИК) или других соглашений, по которым инвестор обеспечивает достаточный уровень локализации производства или закрывает потребности рынка в дефицитной продукции.

Под эти определения попадают Амурский ГХК СИБУРа, который будет перерабатывать около 2 млн тонн этана с Амурского ГПЗ «Газпрома», и газохимический комплекс «Русгаздобычи» Артема Оболенского в Усть-Луге (должны быть запущены после 2023-2024 годов). Первый предполагает строительство комплекса мощностью по 1,5 млн тонн этилена и полиэтилена в год, второй — 3 млн тонн полимеров в год (может быть построен в связке с другим ГПЗ монополии на Балтике). Инвестрешения по этим проектам пока не приняты, но в СИБУРе отмечали, что введение обратного акциза поможет компании определиться со строительством Амурского ГХК.

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На обратный акциз может рассчитывать и Иркутская нефтяная компания, которая собирается построить завод по производству этилена, а также полиэтилена мощностью 650 тыс. тонн в год в Усть-Куте Иркутской области. Завершить строительство завода планируется до 2023 года.

Ввести льготы на СУГи планировалось к сентябрю. Правительство намерено изменить ставку экспортной пошлины на СУГ, чтобы стимулировать их внутреннее потребление в качестве газомоторного топлива. На полученные дополнительные доходы правительство будет выплачивать обратный акциз российским переработчикам СУГ. Как заявлял глава СИБУРа Дмитрий Конов, если льгота будет утверждена, компания рассмотрит вариант увеличения мощности Амурского ГХК на 50%. Еще раз проработать вопрос по СУГ вице-премьер Дмитрий Козак 3 июня поручил Минфину, Минпромторгу и Минэнерго.

Быть или не быть

Источники “Ъ” на рынке отмечают, что компании не готовы принимать инвестрешения по крупным проектам без гарантированных законодательно льгот. Пока, отмечают собеседники “Ъ”, есть время на раздумья, чтобы успеть запустить проекты к заявленным срокам. Глава СИБУРа говорил, что принять окончательное решение компания намерена до конца 2019 года. При этом холдинг в начале июня подписал с китайской Sinopec основные условия возможного создания совместного предприятия (СП) по Амурскому ГХК. Иностранный инвестор может получить в проекте 40%.

Власти Амурской области не сомневаются в том, что ГХК будет построен. Так, первый заместитель председателя правительства региона Татьяна Половайкина заявляла «РИА Новости», что сейчас завершается базовое проектирование и корпоративные процедуры. «Окончательное решение, как мы ожидаем, должно быть принято во второй половине текущего года. Правительство Амурской области не сомневается, что компания СИБУР однозначно осуществит проект на территории региона»,— отмечала она.

В то же время, поясняют источники “Ъ”, если согласование льгот на этан и СУГи затянется, это может привести к смещению сроков запуска как Амурского ГХК, так и проекта в Усть-Луге. Тем более что на рынке и так сомневаются в способности «Газпрома» и «Русгаздобычи» запустить свой комплекс в заявленные сроки, поскольку у обеих компаний нет опыта подобного строительства.

Ольга Мордюшенко