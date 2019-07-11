Катар углубляется в газохимию

Катар и американская компания Chevron Phillips Chemical, мировой лидер в производстве нефтехимической продукции, в конце июня подписали соглашение о модернизации и создании новых мощностей для нефтехимического комплекса в индустриальной зоне «Рас-Лаффан» на севере Катара. Управлять проектом будет новая совместная компания, где 70% — у Катара, 30% — у Chevron Phillips Chemical.

Мощность обновленного комплекса составит 1,9 млн тонн этилена в год. Она станет крупнейшей на Ближнем Востоке и одной из самых крупных в мире. Также завод будет включать два цеха по производству полиэтилена, которые позволят Катару нарастить его производство на 82% к концу 2025 года. Стороны не раскрывают стоимость проектов, но отмечается, что они лежат в русле намерений Катара увеличить добычу газа на месторождении Северное/Южный Парс.

Как сообщил министр энергетики Катара и президент компании Qatar Petroleum Саад Шрида аль-Кааби, проект позволит оптимизировать утилизацию этана, производимого на заводе сжиженного природного газа (СПГ) на севере страны, а также укрепит положение страны среди лидеров нефтехимической продукции и расширит его присутствие на мировом нефтехимическом рынке.