Банки России

|
|301
|«Далена»
|Москва
|2599,3
|–18,1
|713,6
|0,3
|4,1
|855
|1,2
|120
|–25,5
|50,1
|63,1
|302
|ЮМК
|Краснодар
|2579,1
|–9,6
|2222,5
|1,7
|19,0
|0
|—
|2122
|3,5
|86,5
|55,1
|303
|«Итуруп»
|Южно-Сахалинск
|2558,4
|–24,4
|1382,3
|–2,2
|–22,3
|230
|–3,0
|213
|274,9
|35,1
|–4,1
|304
|Газнефтьбанк
|Саратов
|2540,0
|–3,5
|340,0
|–8,5
|4,8
|1881
|–1,9
|1477
|–2,0
|589,6
|4,6
|305
|Невский нарбанк
|Санкт-Петербург
|2535,1
|4,5
|572,9
|–11,3
|–11,4
|1376
|20,2
|458
|6,9
|10,0
|–11,9
|306
|Первоуральскбанк
|Первоуральск
|2507,8
|8,4
|441,1
|0,6
|16,6
|1548
|3,1
|1798
|1,5
|287,6
|9,5
|307
|Социум-банк
|Москва
|2504,9
|11,9
|1058,7
|1,5
|–9,6
|759
|17,1
|229
|19,2
|59,9
|–7,3
|308
|Тамбовкредитпромбанк
|Тамбов
|2493,1
|–8,2
|506,5
|0,6
|9,2
|1409
|–7,2
|1298
|–6,2
|155,1
|–2,8
|309
|«Новокиб»
|Новокузнецк
|2476,7
|–21,1
|401,3
|2,1
|13,2
|167
|2,2
|689
|–2,0
|319,2
|3,7
|310
|Кемсоцинбанк
|Кемерово
|2468,7
|–7,5
|521,8
|–13,1
|–240,2
|1702
|5,6
|887
|–6,5
|146,6
|1,6
|311
|Международный комбанк
|Москва
|2373,0
|–8,9
|676,5
|–16,3
|–126,8
|1144
|–6,6
|1106
|–5,2
|606,8
|–1,9
|312
|Яринтербанк
|Ярославль
|2363,3
|6,5
|343,7
|–5,1
|8,1
|1039
|10,2
|1724
|18,8
|231,3
|25,6
|313
|«Система»
|Москва
|2358,7
|11,0
|1086,6
|0,9
|198,0
|326
|–6,5
|893
|18,7
|372,0
|–5,8
|314
|Экси-банк
|Санкт-Петербург
|2324,5
|–12,8
|873,6
|–17,8
|5,7
|320
|–6,5
|657
|–6,3
|157,0
|–1,3
|315
|Тендер-банк
|Москва
|2319,8
|6,7
|1231,6
|–1,7
|17,6
|851
|15,5
|1242
|14,4
|655,4
|8,3
|316
|Пробанк
|Москва
|2318,2
|5,6
|1255,0
|6,8
|31,2
|516
|9,4
|1373
|5,8
|55,9
|33,4
|317
|ССБ
|Москва
|2313,0
|–2,7
|1410,7
|9,0
|46,1
|360
|4,3
|460
|–14,9
|41,5
|–29,6
|318
|Внешфинбанк
|Краснодар
|2289,3
|–28,8
|1019,0
|–19,1
|–132,0
|747
|–3,0
|259
|–66,6
|2,2
|–65,8
|319
|Автокредитбанк
|Казань
|2246,3
|–6,3
|503,4
|–2,2
|21,9
|346
|–5,3
|819
|7,4
|125,4
|28,8
|320
|«Пермь»
|Пермь
|2208,0
|–6,5
|527,1
|–5,8
|3,7
|720
|–10,6
|897
|29,3
|150,6
|–7,8
|321
|Костромаселькомбанк
|Кострома
|2196,9
|–3,5
|408,1
|–0,2
|4,0
|966
|2,6
|785
|–11,8
|632,2
|–5,3
|322
|Оней-банк
|Москва
|2191,7
|4,7
|485,1
|1,7
|0,8
|3
|–1,5
|1932
|2,6
|33,1
|17,2
|323
|Кросна-банк
|Москва
|2159,4
|–9,0
|355,6
|–7,0
|0,3
|1467
|–8,2
|768
|–3,3
|441,1
|–6,1
|324
|Витабанк
|Санкт-Петербург
|2138,3
|–33,5
|381,8
|–14,7
|–71,3
|1313
|–19,2
|813
|–20,8
|483,2
|–17,8
|325
|ВКАбанк
|Астрахань
|2134,9
|–3,1
|1176,2
|–0,8
|2,3
|361
|–6,0
|368
|11,3
|97,9
|10,2
|326
|«Йошкар-Ола»
|Йошкар-Ола
|2109,0
|–5,5
|326,6
|1,0
|2,8
|1389
|–8,6
|881
|–18,4
|51,2
|18,0
|327
|Народный банк
|Черкесск
|2108,6
|3,5
|1505,6
|0,6
|7,1
|54
|56,9
|1082
|21,7
|545,3
|6,4
|328
|ИК-банк
|Казань
|2102,2
|–7,6
|1148,7
|–9,0
|–32,5
|397
|–8,6
|317
|7,0
|40,7
|–8,5
|329
|«Капитал»
|Москва
|2079,1
|0,6
|1870,2
|0,5
|19,9
|152
|–5,1
|21
|804,3
|5,3
|105,3
|330
|«Кетовский»
|Курган
|2014,8
|–0,2
|463,3
|2,9
|63,2
|1023
|–2,4
|1102
|4,5
|85,1
|–3,4
|331
|«Саратов»
|Саратов
|2006,0
|8,2
|1029,4
|1,1
|10,4
|536
|23,8
|900
|6,2
|86,9
|–1,4
|332
|«Приобье»
|Нижневартовск
|1998,9
|–5,3
|402,2
|0,4
|8,8
|1081
|–9,9
|743
|–7,4
|73,4
|–7,7
|333
|«Глобус»
|Москва
|1974,1
|–16,8
|610,9
|–2,0
|–2,9
|1017
|–14,1
|572
|–0,3
|88,1
|13,2
|334
|Старооскольский АПБ
|Старый Оскол
|1940,9
|0,6
|430,4
|–4,0
|23,9
|1270
|0,9
|1483
|7,7
|53,0
|–0,8
|335
|Россита-банк
|Москва
|1938,7
|18,2
|524,0
|0,6
|40,4
|827
|0,3
|704
|–2,5
|468,4
|–7,0
|336
|Сельмашбанк
|Ростов-на-Дону
|1930,8
|–32,5
|536,6
|2,5
|11,2
|441
|–7,1
|140
|9,8
|39,9
|–2,7
|337
|«Аспект»
|Москва
|1925,0
|–8,5
|835,1
|–18,4
|37,7
|517
|0,2
|836
|–3,5
|271,9
|–26,3
|338
|Великие Луки банк
|Великие Луки
|1920,0
|–2,0
|1175,9
|–0,1
|20,5
|509
|12,0
|437
|–13,5
|47,8
|–5,5
|339
|Первый Дортрансбанк
|Киров
|1898,6
|3,8
|355,1
|1,3
|43,4
|944
|–0,1
|840
|6,7
|76,8
|0,6
|340
|«Арзамас»
|Арзамас
|1884,2
|3,3
|573,4
|1,3
|19,1
|964
|1,6
|709
|–2,2
|64,6
|3,7
|341
|«Спутник»
|Бугуруслан
|1742,8
|–2,0
|341,6
|1,1
|–5,7
|667
|–6,0
|258
|22,0
|22,1
|–10,7
|342
|Росбизнесбанк
|Москва
|1729,9
|–3,8
|347,4
|1,5
|6,9
|816
|–19,6
|802
|–2,5
|469,2
|–22,7
|343
|«Викинг»
|Санкт-Петербург
|1724,9
|0,2
|885,9
|2,5
|106,1
|256
|–8,2
|463
|34,4
|87,2
|–27,1
|344
|Спиритбанк
|Тула
|1709,9
|–3,3
|453,8
|–4,0
|23,5
|900
|–4,6
|939
|–5,6
|125,8
|7,6
|345
|«Ирс»
|Москва
|1705,4
|–7,3
|901,9
|–1,1
|–2,1
|379
|–21,0
|327
|5,9
|39,7
|8,2
|346
|Крона-банк
|Иркутск
|1690,8
|4,0
|541,1
|–0,9
|112,1
|400
|–17,4
|1029
|7,2
|57,8
|–9,3
|347
|«Земельный»
|Ростов-на-Дону
|1684,4
|44,2
|460,2
|4,3
|60,6
|160
|–6,5
|86
|47,0
|6,2
|–5,3
|348
|«Калуга»
|Калуга
|1683,0
|1,5
|381,6
|0,4
|5,7
|862
|2,0
|954
|2,5
|174,8
|2,1
|349
|Дом-банк
|Домодедово
|1668,8
|–28,5
|490,9
|–1,5
|8,3
|388
|–17,9
|115
|–5,8
|45,5
|–8,9
|350
|Торжокуниверсалбанк
|Торжок
|1636,8
|0,8
|414,4
|3,0
|11,4
|292
|–7,9
|315
|5,1
|23,0
|20,0
|351
|Кредпромбанк
|Ярославль
|1618,9
|–11,5
|512,7
|–4,7
|39,9
|400
|–8,7
|865
|9,1
|234,2
|–8,8
|352
|Евроазиатский Инвестбанк
|Москва
|1604,9
|6,0
|389,6
|2,5
|–16,1
|793
|0,1
|962
|2,7
|31,0
|–3,2
|353
|Кузбассхимбанк
|Кемерово
|1603,3
|1,1
|400,0
|7,8
|–1,7
|1073
|0,3
|822
|–3,0
|164,2
|5,4
|354
|Промсельхозбанк
|Москва
|1539,1
|25,2
|350,2
|–3,7
|29,2
|560
|–5,5
|588
|30,8
|20,6
|–6,6
|355
|ПФС
|Москва
|1527,3
|3,1
|300,1
|2,9
|2,1
|1074
|7,2
|782
|5,8
|438,2
|4,0
|356
|Майкопбанк
|Майкоп
|1526,3
|–9,9
|337,5
|–1,8
|0,2
|985
|–5,4
|890
|–3,4
|139,7
|3,1
|357
|«Нальчик»
|Нальчик
|1503,4
|1,3
|550,2
|0,3
|1,3
|549
|–3,8
|246
|10,9
|55,2
|–5,7
|358
|МТИ-банк
|Москва
|1414,5
|48,9
|366,3
|–0,7
|0,6
|309
|106,6
|498
|28,8
|85,3
|2,2
|359
|ПТБ
|Владивосток
|1406,0
|7,1
|329,7
|–0,6
|2,8
|242
|24,2
|666
|17,7
|156,3
|49,2
|360
|Руна-банк
|Москва
|1405,7
|–10,7
|418,9
|–1,7
|–8,0
|592
|–9,5
|610
|2,3
|43,7
|38,0
|361
|«Сервис резерв»
|Москва
|1389,8
|–37,6
|371,6
|–0,2
|1,8
|328
|–8,8
|101
|29,0
|91,2
|–6,0
|362
|«Прайм Финанс»
|Санкт-Петербург
|1379,7
|–3,4
|302,0
|–4,2
|18,6
|605
|–0,7
|886
|5,4
|302,2
|–1,9
|363
|«Акрополь»
|Москва
|1346,2
|1,4
|1000,9
|–0,9
|–6,7
|47
|–11,5
|3
|–16,3
|3,5
|–20,1
|364
|Профинвестбанк
|Пермь
|1343,4
|–6,1
|301,3
|–4,0
|11,9
|673
|1,0
|808
|7,1
|155,0
|14,0
|365
|НБВК
|Москва
|1334,9
|–10,3
|685,0
|0,4
|0,2
|0
|–89,4
|353
|6,9
|13,3
|–50,3
|366
|Алтынбанк
|Казань
|1322,3
|–1,0
|617,6
|1,7
|11,4
|96
|–8,5
|338
|13,3
|161,0
|18,4
|367
|РФИ-банк
|Москва
|1284,7
|4,3
|582,0
|2,9
|18,0
|79
|–10,6
|332
|–6,3
|54,5
|5,5
|368
|«Ноосфера»
|Горно-Алтайск
|1276,5
|–7,3
|395,3
|10,0
|53,4
|306
|–7,3
|310
|–3,0
|17,8
|–36,6
|369
|Почтобанк
|Пермь
|1267,0
|–9,2
|388,9
|1,2
|8,5
|670
|–13,3
|747
|–4,2
|304,9
|14,3
|370
|РКА
|Москва
|1252,5
|–10,0
|538,2
|0,2
|13,2
|255
|–34,6
|433
|77,0
|118,4
|–3,9
|371
|«Прохладный»
|Прохладный
|1228,1
|2,3
|396,7
|–0,8
|30,3
|723
|3,7
|954
|18,3
|72,4
|12,6
|372
|Вакобанк
|Великие Луки
|1227,1
|–3,0
|460,9
|2,6
|22,0
|450
|–6,0
|160
|9,9
|55,3
|3,1
|373
|«Столичный кредит»
|Москва
|1201,8
|–17,3
|385,1
|0,1
|19,3
|142
|95,8
|304
|–20,3
|134,3
|–4,4
|374
|РМП
|Москва
|1200,3
|9,5
|483,8
|–2,1
|9,3
|63
|–13,6
|429
|–16,5
|6,1
|21,0
|375
|Саммит-банк
|Владивосток
|1126,7
|–3,7
|365,4
|2,0
|8,4
|544
|–1,0
|616
|9,7
|125,4
|0,6
|376
|«Курган»
|Курган
|1118,2
|–7,1
|460,6
|–0,1
|29,2
|328
|–8,2
|487
|1,4
|23,7
|–18,1
|377
|Тексбанк
|Черкесск
|1074,2
|–8,2
|532,7
|–0,2
|0,1
|382
|15,3
|698
|38,4
|68,9
|–6,5
|378
|Дон-Тексбанк
|Шахты
|1061,0
|–2,3
|436,0
|–0,3
|0,5
|501
|–4,7
|235
|11,0
|220,0
|5,7
|379
|Байкалкредобанк
|Иркутск
|1059,3
|4,4
|341,6
|–3,4
|24,8
|597
|3,7
|614
|–0,3
|67,4
|–8,9
|380
|ЕАТП-банк
|Астрахань
|1022,5
|–3,8
|384,6
|–1,4
|1,8
|447
|–5,7
|612
|–2,5
|640,4
|–2,8
|381
|Народный доверительный банк
|Москва
|1005,7
|–31,3
|338,1
|–11,2
|–6,5
|92
|–65,4
|80
|8,7
|75,8
|–17,0
|382
|«Агора»
|Москва
|998,3
|–33,8
|358,8
|–4,4
|–18,8
|222
|–8,7
|442
|37,6
|239,1
|–8,4
|383
|Классик Эконом Банк
|Владикавказ
|981,6
|12,4
|446,5
|6,4
|180,1
|224
|–18,3
|580
|23,2
|175,8
|–13,6
|384
|Апабанк
|Москва
|980,1
|–21,3
|602,1
|2,0
|22,7
|0
|—
|851
|–0,3
|6,8
|–5,9
|385
|Нацбанк сбережений
|Иваново
|964,0
|–23,5
|307,1
|–2,2
|–3,9
|333
|16,8
|368
|0,6
|105,5
|–8,8
|386
|«Космос»
|Москва
|962,0
|–8,3
|342,4
|0,2
|1,5
|110
|–4,4
|179
|–9,3
|18,7
|–7,4
|387
|«Майский»
|Майский
|955,3
|–11,0
|384,0
|–1,8
|–17,4
|499
|1,5
|668
|4,1
|108,4
|–12,3
|388
|«Невастройинвест»
|Санкт-Петербург
|947,2
|–15,9
|523,4
|–2,9
|1,7
|301
|–15,7
|694
|0,2
|135,7
|–16,1
|389
|МСКБ
|Мурманск
|936,1
|–6,7
|332,0
|–3,3
|17,3
|356
|–9,1
|477
|–8,9
|164,4
|–9,8
|390
|«Кредитинвест»
|Кизилюрт
|924,2
|–23,3
|360,0
|1,8
|42,5
|176
|–3,9
|306
|13,4
|59,3
|–0,6
|391
|«Кузнецкий мост»
|Москва
|911,5
|–32,4
|521,6
|–15,8
|–166,2
|126
|–6,0
|101
|–44,8
|141,8
|–2,4
|392
|Спецстройбанк
|Москва
|908,3
|–26,1
|390,7
|–11,3
|–46,5
|155
|–18,3
|343
|0,9
|222,3
|–14,6
|393
|РСИ
|Москва
|886,1
|–5,4
|335,5
|0,7
|16,9
|134
|–13,6
|75
|–0,1
|37,1
|–6,3
|394
|Русский банк сбережений
|Ст. Ессентукская
|863,8
|–11,8
|600,1
|0,5
|11,1
|47
|–5,5
|467
|44,2
|2,2
|–17,4
|395
|ОБР
|Чебоксары
|846,8
|–5,0
|378,6
|2,7
|–0,3
|355
|–7,5
|249
|12,0
|179,6
|–2,9
|396
|НИБ
|Самара
|846,7
|1,2
|559,5
|0,6
|4,9
|181
|17,6
|194
|–6,3
|223,9
|–5,4
|397
|«Соколовский»
|Москва
|845,4
|8,7
|424,2
|–0,3
|–2,8
|212
|7,6
|509
|1,5
|14,7
|41,8
|398
|Народный банк Тывы
|Кызыл
|831,0
|–20,1
|652,8
|–3,0
|–17,7
|53
|–9,4
|72
|2,0
|22,9
|1,4
|399
|«Максима»
|Москва
|802,3
|3,3
|339,8
|–3,0
|2,6
|0
|—
|308
|22,9
|23,5
|16,6
|400
|Балаково-банк
|Балаково
|794,5
|–1,2
|362,7
|0,5
|6,3
|210
|1,7
|434
|30,9
|42,0
|–7,2
|401
|«Металлург»
|Москва
|773,1
|–12,9
|481,3
|–0,7
|–4,3
|72
|–51,2
|165
|–4,6
|67,5
|–1,5
|402
|Геобанк
|Москва
|748,4
|–19,3
|307,3
|–8,1
|0,2
|224
|8,5
|25
|–63,6
|0,0
|—
|403
|«Химик»
|Дзержинск
|728,2
|–30,7
|259,6
|–18,7
|–20,9
|373
|–30,1
|400
|1,1
|51,1
|–8,3
|404
|Гринкомбанк
|Иркутск
|727,6
|–1,3
|329,8
|–0,6
|13,4
|263
|–6,6
|11
|–71,4
|36,6
|2,5
|405
|«Ресурс-траст»
|Москва
|725,6
|18,2
|399,5
|–6,3
|11,9
|0
|–2,8
|224
|–2,6
|147,8
|–3,4
|406
|Славянбанк
|Великий Новгород
|706,5
|3,9
|342,5
|–0,4
|2,5
|4
|1,2
|169
|–16,7
|59,9
|–13,8
|407
|Прокоммерцбанк
|Москва
|681,9
|14,2
|323,2
|0,5
|–0,3
|1
|–5,9
|499
|11,9
|48,7
|–7,9
|408
|«Вятич»
|Рязань
|671,7
|–9,5
|441,3
|0,9
|0,8
|111
|0,1
|54
|–2,4
|0,0
|—
|409
|«Центрально-Азиатский»
|Абакан
|650,4
|–5,5
|317,9
|5,9
|–4,3
|268
|–13,6
|307
|–2,2
|134,4
|5,3
|410
|«Стандарт-Кредит»
|С. Красногвардейское
|630,3
|–1,7
|324,8
|–1,2
|1,5
|201
|–13,3
|298
|8,8
|84,6
|–15,8
|411
|Рента-банк
|Москва
|620,9
|11,2
|367,7
|–0,7
|5,6
|0
|–17,6
|121
|–5,7
|16,3
|–8,1
|412
|Холдинвестбанк
|Новоивановское
|609,5
|36,6
|404,6
|0,0
|–0,9
|6
|37,4
|514
|39,7
|0,3
|–32,0
|413
|Севзапинвестпромбанк
|Санкт-Петербург
|580,1
|–3,6
|446,0
|–3,6
|–16,5
|54
|–6,5
|65
|45,2
|10,0
|—
|414
|Русский региональный банк
|Москва
|579,7
|–4,9
|430,5
|–1,9
|3,7
|0
|—
|63
|20,7
|0,6
|–41,1
|415
|«Онего»
|Петрозаводск
|546,4
|6,3
|319,6
|0,1
|6,6
|10
|–11,3
|57
|7,1
|92,6
|–4,4
|416
|«Гефест»
|Кимры
|538,9
|–16,8
|337,3
|0,0
|22,9
|21
|–38,1
|151
|12,2
|31,3
|6,9
|417
|«Жилкредит»
|Москва
|531,0
|–14,0
|331,9
|–9,6
|–41,8
|41
|–7,1
|125
|–24,5
|22,4
|–37,9
|418
|МВС-банк
|Избербаш
|502,7
|9,6
|359,5
|1,9
|0,6
|44
|–12,7
|266
|36,8
|135,6
|8,7
|419
|Таганрогбанк
|Таганрог
|495,4
|15,1
|322,0
|3,7
|–0,4
|72
|–14,5
|299
|33,8
|17,5
|9,1
|420
|«Дружба»
|Тюмень
|490,2
|–16,0
|317,9
|–10,5
|–19,6
|65
|19,7
|267
|1,0
|44,7
|–7,5
|421
|«Эко-Инвест»
|Москва
|467,5
|11,6
|307,0
|0,9
|0,1
|126
|98,7
|22
|15,2
|12,1
|–14,0
|422
|«Взаимодействие»
|Новосибирск
|450,7
|–32,1
|232,8
|–24,4
|–1,6
|130
|–57,9
|71
|–60,4
|65,7
|351,6
|423
|Лэнд-банк
|Москва
|447,9
|4,9
|356,1
|–0,4
|–1,7
|0
|—
|100
|11,1
|126,1
|8,0
|424
|«Континенталь»
|Железноводск
|427,4
|–3,6
|386,3
|–0,3
|–3,6
|0
|—
|236
|43,3
|36,1
|–3,5
|425
|«Берейт»
|П. Красный Бор
|387,2
|–1,2
|341,1
|–1,0
|4,6
|0
|—
|137
|1,9
|10,8
|5,9
|426
|«Альтернатива»
|Москва
|379,7
|–18,5
|303,7
|–1,1
|–6,9
|0
|–16,7
|142
|9,6
|17,6
|3,0
|427
|«Тайдон»
|Кемерово
|346,7
|4,7
|326,4
|1,4
|8,2
|0
|—
|187
|2,8
|18,3
|–2,8
|428
|Северстройбанк
|Вологда
|342,6
|1,5
|321,9
|–0,2
|5,0
|0
|—
|265
|3,8
|228,5
|1,3