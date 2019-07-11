Банки России

Таблица подготовлена «Интерфакс-ЦЭА» специально для “Ъ”.По состоянию на 1 апреля 2019 года. Все абсолютные показатели деятельности банков представлены в миллионах рублей. Изменение показателей приводится в процентах по отношению к концу предыдущего года. Полная таблица, подготовленная «Интерфакс-ЦЭА» для “Ъ”, включает 428 банков.

№ Банк Город Активы (млн руб.) Темпы прироста активов (%) Собственный капитал (млн руб.) Прирост капитала (%) Нераспределенная прибыль (млн руб.) Средства физлиц (млн руб.) Изм. (%) Кредиты НБС-нетто (млн руб.) Изм. (%) Кредиты физлицам (млн руб.) Изм. (%) 1 Сбербанк России Москва 27340196,5 1,4 4287330,5 0,6 218171,0 12555833 –1,1 18140639 –1,0 6392848,9 3,6 2 ВТБ Санкт-Петербург 13433165,4 –1,6 1589244,6 0,4 50169,4 3920363 2,4 9432382 –0,4 2725851,6 5,9 3 Газпромбанк Москва 6070302,3 –1,2 779999,3 11,8 17723,5 978183 3,1 3844660 –4,2 492007,1 2,4 4 Россельхозбанк Москва 3322973,5 0,3 464567,4 –3,9 5553,8 1053620 3,0 1938014 –4,4 423647,1 0,4 5 Альфа-банк Москва 3149257,4 –1,6 423561,0 –6,1 44922,2 1028972 –3,6 1989276 3,8 492431,4 8,4 6 Московский кредитный банк Москва 2150634,1 0,9 266283,3 –2,1 35450,2 403611 10,0 1716740 –0,3 110498,9 1,7 7 «ФК Открытие» Москва 1778755,1 28,5 310444,2 34,2 18521,6 829014 84,8 702072 35,7 218402,0 60,2 8 Юникредит-банк Москва 1437948,9 6,4 217612,2 0,1 1029,8 237060 –2,3 776920 –6,9 161233,4 4,4 9 Промсвязьбанк Москва 1416461,2 13,5 130740,2 1,5 6851,3 287313 –6,0 573290 8,2 133275,0 12,8 10 Росбанк Москва 1107010,1 2,5 134975,7 0,1 1844,6 280868 2,6 425439 2,2 143185,5 0,7 11 Райффайзенбанк Москва 1102037,3 –1,0 157731,0 0,9 15606,4 454363 –0,3 724211 9,6 274850,9 2,3 12 Совкомбанк Кострома 1019086,4 6,2 103188,0 –1,4 9528,5 384423 –1,8 404051 8,7 220765,8 9,4 13 «Россия» Санкт-Петербург 940799,2 –12,5 80801,4 1,6 3944,0 108117 –2,3 421635 –1,5 20690,3 9,9 14 ВБРР Москва 693840,5 3,4 134284,1 2,0 3650,5 73871 –9,1 330311 0,3 49663,6 –0,4 15 «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 646459,3 –0,8 77060,9 3,0 1160,2 229249 –1,5 338703 3,4 85752,9 4,9 16 «Траст» Москва 585558,8 –17,1 –1261067,4 — 4193,5 4301 –64,2 432377 53,8 32590,0 –38,8 17 Ситибанк Москва 542386,0 –1,4 57245,5 2,0 8230,0 138543 –7,8 179004 13,9 47491,9 –1,2 18 «Ак Барс» Казань 541987,1 9,4 78538,5 –0,6 1383,9 105121 –6,6 190603 0,0 65783,9 3,9 19 «Уралсиб» Москва 523057,6 –0,6 48668,9 –5,2 4741,0 158311 –2,0 235419 2,3 137101,3 3,6 20 СМП Москва 477613,5 –2,0 45577,1 4,9 3743,2 163834 7,6 159056 2,8 34153,3 9,0 21 БМ-банк Москва 433343,3 2,5 53019,8 12,7 3557,7 0 — 29554 188,5 0,0 — 22 Новикомбанк Москва 411573,3 1,0 42675,9 4,6 2398,4 23725 –6,9 274810 12,8 1869,8 0,1 23 Тинькофф-банк Москва 409687,6 8,4 78510,5 5,6 9168,5 239083 1,9 250242 18,7 269145,0 20,5 24 Мособлбанк Москва 403341,6 1,0 –144584,4 — 5171,4 97291 –3,9 144486 17,1 6622,5 77,3 25 Почта-банк Москва 388475,9 6,4 51366,4 18,7 1064,9 327151 6,4 288143 4,7 328326,2 7,8 26 «Русский стандарт» Москва 308506,0 –7,0 47064,8 0,2 1730,0 170555 –2,2 102382 –1,5 125355,8 4,8 27 Связь-банк Москва 297586,1 –6,4 39981,5 –12,4 1611,5 108374 –5,7 156927 1,5 90458,0 –2,8 28 «Пересвет» Москва 295833,2 –0,8 83370,4 0,3 625,9 3336 –10,2 217461 2,6 4095,8 –4,4 29 УБРР Екатеринбург 275581,6 2,1 23109,1 –3,1 2153,7 165903 3,3 79586 –1,2 19001,3 9,0 30 Сургутнефтегазбанк Сургут 255507,1 7,4 11434,1 1,1 2655,7 40394 7,3 42681 5,2 29014,0 0,6 31 ХКФ-банк Москва 253878,8 –4,1 45338,8 –6,9 4747,5 174877 –9,3 197548 1,9 201994,1 0,3 32 МИнБ Москва 245170,1 –17,7 –16691,8 — –50543,7 191028 –6,4 123216 –32,9 13915,7 –2,9 33 Абсолют-банк Москва 243709,4 –0,7 26410,4 –2,6 4628,4 103889 –2,0 123454 –0,8 85600,4 6,8 34 «Зенит» Москва 243442,6 –0,8 34725,0 –4,1 260,7 81849 –1,2 129619 –0,2 30986,5 –2,3 35 «Возрождение» Москва 242875,5 –3,9 30830,8 –0,7 1467,4 151450 –3,3 154991 –6,3 79096,5 5,8 36 «Восточный» Благовещенск 231154,8 –7,4 28055,9 –18,5 –6600,7 160794 –3,6 108053 –8,0 112972,5 0,6 37 «Дельтакредит» Москва 214088,9 7,7 21328,2 0,4 121,4 3560 –4,7 186460 6,6 173194,1 5,1 38 ИНГ-банк (Евразия) Москва 207323,8 22,4 42807,3 –2,4 3602,9 2213 –7,0 26900 7,5 5,1 –38,3 39 ДОМ.РФ Москва 202929,6 –5,3 17163,4 –32,3 –2849,2 71370 –15,2 92988 23,2 59444,4 13,8 40 «Экспресс-Волга» Кострома 189997,2 4,1 16179,8 8,7 1002,8 237 –72,2 77 –97,7 1301,2 –70,3 41 РНКБ Симферополь 186242,4 4,5 44912,7 1,0 3489,1 67729 –3,2 134050 14,9 30068,0 12,9 42 Инвестторгбанк Москва 166782,7 3,9 –14428,9 — 389,4 58112 –4,4 69265 –2,0 9070,5 45,9 43 «Ренессанс Кредит» Москва 157481,3 0,6 24049,7 6,9 2339,7 118823 –1,2 126202 1,0 145007,5 2,4 44 Транскапиталбанк Москва 155634,5 –2,7 15836,0 –2,7 453,5 60583 –0,8 71402 7,0 21562,6 5,2 45 Кредит Европа Банк Москва 151887,8 12,9 20483,2 –0,3 1470,1 83224 10,0 110226 2,0 80193,2 6,8 46 МТС-банк Москва 148117,3 –2,2 26674,8 8,5 1806,3 75802 5,3 77992 5,6 61110,4 12,2 47 «Аверс» Казань 146437,5 5,7 23754,7 2,4 526,7 26342 –4,0 13618 –14,6 5003,6 1,3 48 Сетелем-банк Москва 135698,5 7,2 24156,5 –0,8 495,2 3788 –24,9 126719 3,7 123939,9 –0,3 49 ОТП-банк Москва 132930,7 –1,9 31428,7 –0,4 –605,2 62981 –4,0 82332 –2,3 81767,4 2,4 50 Русфинанс-банк Самара 131902,6 8,2 17942,3 2,7 231,6 3865 –1,2 123704 6,4 127126,3 2,3 51 Запсибкомбанк Тюмень 130649,7 3,7 16810,9 5,0 1055,7 75820 2,6 77003 1,4 53763,3 1,6 52 Росэксимбанк Москва 127700,7 4,3 28182,0 2,4 1642,1 0 — 60274 –1,8 0,0 — 53 Нордеа-банк Москва 121435,0 –3,9 34598,3 –6,8 113,4 1225 –60,6 61521 –9,2 0,2 — 54 «Финсервис» Москва 120431,2 –3,0 10452,6 4,2 618,7 8950 –13,7 26505 6,8 3927,0 –10,8 55 «Авангард» Москва 114304,7 –5,1 24424,5 7,7 1229,1 36448 –6,0 32594 1,9 3920,3 0,8 56 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 107668,0 –2,9 11689,7 –0,7 2095,1 70532 –6,4 90495 4,8 55493,6 1,1 57 Фондсервисбанк Москва 101936,1 9,6 35556,5 0,9 235,5 9352 –12,3 61314 2,6 906,4 –3,2 58 ВУЗ-банк Екатеринбург 100759,9 5,8 –6117,3 — 1417,6 15429 4,1 57958 5,9 4407,7 2,0 59 РН-банк Москва 100689,5 6,6 18100,5 9,6 922,1 1780 –16,6 92707 13,6 51414,3 –2,0 60 МСП-банк Москва 98612,1 –0,2 21176,6 0,6 180,4 0 — 30279 6,6 0,0 — 61 «Центрокредит» Москва 97714,8 12,4 23764,8 11,8 3265,6 3928 –6,6 19190 48,6 3692,5 0,8 62 СКБ-банк Екатеринбург 97540,2 –1,3 20397,2 –2,7 179,4 58770 –2,4 38052 –5,9 43824,4 –1,7 63 «Кубань Кредит» Краснодар 93424,4 –0,7 11275,6 0,6 175,1 65094 2,2 59780 5,8 13769,0 3,2 64 «Таврический» Санкт-Петербург 90973,0 –21,4 17486,6 9,2 1357,6 37839 1,0 52145 –0,8 727,1 –5,3 65 «Союз» Москва 89790,9 –3,1 10966,2 3,6 1094,2 31907 –2,8 52601 7,9 15243,1 3,2 66 Локо-банк Москва 86097,7 5,2 15577,0 0,6 2065,8 56923 8,4 55130 5,1 50491,8 4,5 67 Мидзухо Банко (Москва) Москва 85205,7 0,9 16931,7 0,7 286,3 81 –5,0 34725 20,8 0,1 –30,3 68 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 84287,0 1,8 9014,4 –11,7 2575,5 53515 –0,1 46455 6,3 46738,0 –0,1 69 Металлинвестбанк Москва 83556,1 –12,9 13390,9 3,8 526,2 40235 –3,7 46598 5,4 17610,2 2,5 70 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Москва 80672,0 –2,1 13511,6 4,0 375,9 0 34,3 11344 15,2 2,8 –76,7 71 Экспобанк Москва 80267,9 –0,3 14640,1 4,6 683,5 35476 3,9 44328 10,1 18588,3 36,1 72 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 77742,2 12,3 –15849,7 — 15,5 5880 –31,4 35625 42,0 12767,6 10,7 73 Дойче-банк Москва 74712,4 –11,6 16284,0 2,1 1299,2 0 — 10917 2,2 0,0 — 74 Тойота-банк Москва 70142,7 3,4 11128,9 –1,9 320,0 777 –32,0 64577 5,8 55694,5 –1,4 75 Коммерцбанк (Евразия) Москва 68436,4 7,3 11801,2 1,0 770,1 0 –6,3 24319 3,2 0,0 –100,0 76 Меткомбанк Каменск-Уральский 68189,4 9,7 17819,3 –3,5 256,5 12298 –6,7 24716 24,2 2542,4 98,5 77 СГБ Вологда 65511,1 22,1 4091,1 0,9 185,5 17882 –4,5 19259 2,2 10307,5 –1,5 78 СДМ-банк Москва 65214,2 –1,7 7742,6 7,6 575,5 36285 –2,3 17313 12,0 1908,4 –1,0 79 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) Москва 64856,4 –4,6 19972,6 0,7 446,5 0 — 28578 10,8 0,0 — 80 Росгосстрах-банк Москва 63012,7 –17,6 12487,9 –12,9 –161,1 40290 –18,2 3912 –33,6 5753,6 –6,4 81 БКС-банк Москва 62314,3 1,2 6248,2 –8,9 127,5 27527 4,6 4789 45,8 290,4 –0,4 82 Мир Бизнес Банк Москва 61302,3 –32,2 9481,4 2,5 2208,5 6 –18,0 1027 31,1 6,9 –3,8 83 Примсоцбанк Владивосток 60537,4 1,8 8164,4 4,0 469,4 34022 0,2 38687 0,3 15068,8 2,6 84 «Интеза» Москва 59191,0 2,1 12736,1 –0,3 –52,8 11289 –5,3 35663 2,7 1823,7 –3,5 85 «Левобережный» Новосибирск 57713,2 0,0 8195,7 5,3 705,8 34719 2,3 37300 2,1 21380,6 1,7 86 Балтийский банк Санкт-Петербург 57470,5 –1,2 –4070,5 — 102,6 861 –5,3 9677 –0,4 21,2 –26,2 87 АйСиБиСи-банк Москва 57466,7 –9,7 20255,1 –1,8 392,9 55 –0,8 26308 5,2 0,2 0,0 88 «Кредит Свисс» (Москва) Москва 55792,7 21,7 15154,6 0,3 69,4 0 –6,0 32 — 0,0 — 89 Сумитомо Мицуи Рус Банк Москва 54131,5 –17,4 15611,2 –0,7 231,5 0 — 17359 5,5 0,0 — 90 Крайинвестбанк Краснодар 52127,3 –1,4 –2342,8 — –73,3 20937 –3,8 15060 –41,1 8163,2 6,3 91 ББР-банк Москва 51189,9 –5,5 6510,0 –2,5 –460,7 27658 –0,8 33549 –5,7 3578,3 –1,6 92 Тимер-банк Казань 51134,6 –1,0 –4919,4 — –65,7 10264 –7,3 19018 2,1 826,1 –0,1 93 СЭБ-банк Санкт-Петербург 50162,4 –2,1 4821,0 2,7 109,3 2 –5,3 11240 4,3 100,9 –6,6 94 Челиндбанк Челябинск 49484,6 –0,8 8872,8 1,5 644,3 29858 –0,4 27021 0,5 12475,0 0,3 95 «Межфинансклуб» Москва 49117,5 6,9 6371,7 –7,6 –269,8 19146 –4,1 20778 –10,6 938,0 –3,9 96 Киви-банк Москва 48104,9 –9,7 7911,8 28,3 1573,3 12238 1,0 5919 0,4 6282,5 6,1 97 Фора-банк Москва 47464,9 –5,6 6721,0 –6,8 160,6 26137 4,7 29746 0,6 3319,8 –2,0 98 Челябинвестбанк Челябинск 46509,6 1,0 8428,7 4,2 494,3 24308 0,3 18567 3,3 4572,1 5,3 99 «БНП Париба» Москва 46454,4 –5,0 10534,7 –20,6 –84,0 0 –7,2 6829 18,5 0,0 — 100 «Объединенный капитал» Санкт-Петербург 45913,5 3,6 6893,0 –0,6 192,2 13229 18,2 3818 –10,1 1090,4 –2,3

101 Фольксваген Банк Рус Москва 44472,2 4,4 14125,8 3,1 1059,1 0 — 34993 5,7 30015,2 0,2 102 «Креди Агриколь» КИБ Санкт-Петербург 44413,6 –23,8 12090,0 –5,4 28,6 0 — 18632 6,4 0,0 — 103 Энерготрансбанк Калинингpад 43716,8 –8,9 4723,9 4,9 1729,9 7315 –4,9 7522 22,4 1881,3 –4,0 104 Саровбизнесбанк Саров 43682,6 –2,6 6859,3 –0,9 158,6 26227 1,2 20273 –8,8 3619,6 –1,2 105 Газэнергобанк Калуга 39842,1 –1,3 –564,3 — –74,3 19567 –0,9 22437 5,9 3763,1 2,8 106 Генбанк Симферополь 39357,2 –4,0 –6470,9 — 128,5 18864 –4,5 4536 –12,9 3451,2 –5,5 107 «Национальный стандарт» Москва 38662,5 6,1 10082,3 –5,3 –133,8 11952 –3,1 16287 2,9 483,7 17,8 108 Бэнк оф Чайна Москва 38274,2 –1,0 7314,4 2,3 638,0 2541 –5,8 9202 –2,2 0,2 –20,5 109 Интерпрогрессбанк Москва 38073,7 –0,1 5937,7 1,4 336,0 16400 –7,3 18011 –10,0 1989,2 –3,7 110 Аресбанк Москва 37577,3 23,1 3491,7 0,6 51,7 7538 –17,9 5632 –6,4 1616,4 –16,8 111 БМВ-банк Москва 37305,4 –6,5 3871,2 –1,1 1148,1 0 — 30632 1,2 30277,1 –1,0 112 Быстробанк Ижевск 36028,2 0,4 3733,0 –7,5 –22,8 24220 0,3 20484 –0,4 22064,3 0,6 113 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 35541,7 –0,3 27886,2 –0,4 15,6 0 — 0 — 0,0 — 114 «Солидарность» Самара 34025,0 4,7 12911,5 –4,7 –367,1 18918 11,0 9667 9,2 3764,6 6,2 115 «Девон-Кредит» Альметьевск 32863,5 1,7 2582,3 –1,8 131,9 22630 4,7 5112 –2,7 3679,4 5,6 116 «Кольцо Урала» Екатеринбург 32743,4 –5,4 6336,0 3,5 343,3 17503 –7,6 8252 3,4 5197,8 –5,4 117 Дальневосточный банк Владивосток 32085,1 –3,2 6077,5 0,1 29,5 12162 –2,4 23755 0,6 7619,6 1,8 118 Кредит Урал банк Магнитогорск 31995,5 2,2 5341,0 3,9 120,4 20424 0,4 14152 4,5 9974,5 2,6 119 Интерпромбанк Москва 30912,4 7,5 10364,9 –1,6 350,3 11153 –9,9 21415 4,1 5506,0 13,6 120 НС-банк Москва 30740,2 –6,1 6346,3 –1,3 290,4 15943 –5,8 11491 –11,9 995,3 5,6 121 «Приморье» Владивосток 30696,2 –5,7 2982,2 –9,7 27,1 20786 –1,2 7301 9,4 814,8 11,1 122 Плюс-банк Москва 28875,6 –0,1 2604,7 –0,1 489,1 18031 2,1 19792 13,5 19198,9 2,8 123 Ланта-банк Москва 28374,5 –14,6 2893,2 –5,3 33,7 12890 –15,1 7647 –0,9 980,0 –4,0 124 ЦМР-банк Москва 26169,2 6,7 2179,2 8,1 345,2 0 — 959 –10,9 17,8 103,7 125 Алмазэргиэнбанк Якутск 25937,0 –2,5 3784,8 –2,2 –319,2 16104 –5,4 16101 –0,7 6889,5 0,4 126 ПСКБ Санкт-Петербург 25809,8 –7,1 3310,6 4,0 294,5 7361 2,5 4415 16,7 668,8 –4,6 127 Акибанк Набережные Челны 24654,4 –0,1 4849,0 –1,0 97,2 13297 –1,7 11620 4,8 1388,7 –7,5 128 МС Банк РУС Москва 24653,5 11,2 4350,0 47,8 112,9 328 –8,0 21578 7,5 21620,9 5,9 129 Мерседес-Бенц Банк Рус Москва 24439,1 –0,7 4393,1 –1,0 195,8 0 — 21268 3,3 21738,0 –3,6 130 Курскпромбанк Курск 24419,6 9,3 4367,0 3,2 2249,5 12884 –5,3 14556 20,6 1969,7 1,9 131 Татсоцбанк Казань 22514,8 1,6 8108,5 2,1 294,3 6089 –14,2 10195 –11,1 1800,8 –5,0 132 «Уральский финансовый дом» Пермь 22433,5 –4,3 2922,5 –2,7 63,4 14519 –4,3 13796 3,6 7897,1 2,5 133 «Хлынов» Киров 21536,8 –0,6 3502,8 2,9 135,4 12734 –3,2 12492 4,9 5289,5 2,7 134 Чайна Констракшн Банк Москва 21190,4 –18,6 6299,7 1,1 63,7 199 –14,7 4510 –0,8 166,6 10,9 135 НБД-банк Нижний Новгород 20671,1 0,8 4541,2 2,7 157,6 11269 –0,5 10467 9,7 441,8 –4,2 136 «Акцепт» Новосибирск 19940,0 2,5 2409,8 2,5 181,1 9906 –3,0 10835 –5,2 1806,9 2,2 137 «Агропромкредит» Лыткарино 19767,2 –8,6 2609,4 –15,6 101,9 13408 –4,3 5876 –2,3 1282,9 1,7 138 Экономбанк Саратов 19650,0 –1,0 –1119,0 — –591,6 12491 2,3 6747 –3,9 489,9 –2,0 139 «Александровский» Санкт-Петербург 19241,2 –3,1 2351,3 –0,4 22,2 7880 –3,0 7421 –2,2 1145,6 –3,0 140 Джей энд Ти Банк Москва 18976,2 3,0 8035,6 0,8 95,3 7586 –4,3 4628 –0,8 467,6 11,6 141 «Держава» Москва 18753,2 0,7 6659,0 –0,1 796,2 3694 –1,7 4033 13,9 2711,1 1,3 142 «Денизбанк Москва» Москва 18388,6 7,7 5293,9 3,3 1474,5 105 –38,5 12196 4,8 1,3 –55,7 143 Натиксис Bank Москва 18316,2 –20,5 5958,0 –5,1 –82,3 0 — 8147 –3,4 0,0 — 144 Москоммерцбанк Москва 18135,0 –4,1 5660,0 –6,3 –455,3 8791 37,3 5733 –20,2 4243,1 42,3 145 Ури-банк Москва 17711,6 –5,1 2887,8 3,8 90,6 369 9,6 4512 –1,2 42,1 –17,8 146 Энергобанк Казань 17444,9 1,8 5142,2 –2,3 495,2 5779 –3,7 11005 –3,3 2465,3 –0,1 147 Кошелев-банк Самара 17112,6 –3,9 1769,9 2,1 150,3 12575 –5,0 7789 3,2 3389,7 3,3 148 Липецккомбанк Липецк 16957,2 –5,5 2584,0 –7,8 155,3 12193 –3,3 7800 –5,4 3185,9 2,2 149 Данске-банк Санкт-Петербург 16884,1 –22,4 5130,5 2,1 111,5 0 3500,0 5074 –48,3 3,2 –1,0 150 Ишбанк Москва 16654,3 11,9 5586,0 0,5 83,0 1915 0,4 9987 19,6 189,0 –10,9 151 Инбанк Москва 15983,5 –4,6 3181,4 2,6 111,0 10408 –5,6 8046 15,2 838,0 17,0 152 Консервативный КБ Астрахань 15960,0 2,0 1325,1 7,3 43,2 260 17,2 40 13,8 11,1 –12,8 153 Росдорбанк Москва 15903,6 –7,1 2146,4 15,9 –14,9 7864 –4,3 7834 1,9 1162,9 6,7 154 НК-банк Москва 15809,2 –29,0 3164,4 –3,0 439,7 7400 –0,2 5485 4,6 2100,2 –2,0 155 Прио-Внешторгбанк Рязань 15304,0 1,8 1367,1 –0,1 648,6 9413 –3,2 7822 24,0 1419,4 1,4 156 МИА Москва 15154,6 0,3 7754,6 0,7 71,1 3124 –9,3 4728 –16,6 3152,0 –8,0 157 Модульбанк Кострома 14985,1 –7,4 2170,0 –6,4 61,5 31 –26,3 921 –3,1 35,1 –4,1 158 Морской банк Москва 14926,4 –0,2 1906,6 –5,0 –109,6 5686 –1,6 8021 6,4 226,3 0,2 159 Алеф-банк Москва 14709,1 1,6 4298,6 1,7 284,0 5306 –1,0 4769 2,0 354,1 –4,5 160 НИПБ Москва 14479,2 –5,9 3450,1 –2,3 –48,2 6906 –11,7 6430 –13,8 823,7 –26,6 161 «Пойдем!» Москва 14347,4 –2,7 3222,1 0,4 291,5 10731 –1,8 11371 –1,9 13909,7 –0,4 162 Финансбизнесбанк Москва 14221,7 –72,3 2131,7 26,8 439,2 3258 –4,2 7861 –82,7 126,4 –4,2 163 «Ассоциация» Нижний Новгород 14068,9 2,1 1552,0 4,8 86,5 7614 0,7 7842 4,7 699,0 2,7 164 НФК Москва 13981,5 –25,1 2925,6 1,4 –58,1 0 — 13482 –24,2 6,4 –8,6 165 Тольяттихимбанк Тольятти 13819,7 –24,2 3792,4 1,8 161,6 1467 3,5 2607 11,0 987,8 –9,3 166 Социнвестбанк Уфа 13678,1 –10,3 –7278,8 — 239,3 4470 –25,7 3257 –30,5 2026,9 –9,9 167 Норвик-банк Киров 13671,2 –4,6 1804,3 –11,3 –238,9 9296 –3,4 5288 5,3 2361,6 17,1 168 Банк Казани Казань 13054,6 –5,7 2312,9 –1,4 34,3 6165 –7,0 8272 10,7 1323,8 0,8 169 Промтрансбанк Уфа 12817,2 0,4 710,5 1,0 31,3 6207 0,6 3860 1,3 3664,0 8,3 170 Чайнасельхозбанк Москва 12672,7 0,8 9480,5 182,7 75,3 0 — 3593 –11,8 0,0 — 171 Кс-банк Саранск 12389,3 –4,0 1090,6 –3,6 –21,5 9773 –3,4 7561 –2,7 3216,0 –0,1 172 «Форштадт» Оренбург 12237,9 –1,3 3132,2 1,8 39,5 6487 –6,2 6340 –1,9 3733,1 –4,3 173 Собинбанк Москва 12101,8 –36,2 3156,5 4,4 171,6 345 –8,1 278 –46,7 0,0 — 174 Нико-банк Оренбург 11902,2 2,1 1837,0 2,9 38,5 7350 –0,1 5998 0,6 2989,2 –1,6 175 КЭБ Эйчэнби Банк Москва 11654,5 –29,5 1082,9 0,6 31,6 0 — 1807 –5,9 0,0 — 176 Тройка-Д Банк Москва 11647,6 11,2 1447,9 1,8 95,1 7697 –0,5 8406 11,2 1538,5 –6,5 177 Руснарбанк Москва 11564,4 –6,9 2873,9 –1,7 37,8 4210 –9,2 6457 0,2 945,5 11,1 178 Ижкомбанк Ижевск 11296,6 –1,2 1388,8 0,2 188,0 7260 –4,5 6289 2,0 1765,4 –3,7 179 Тэмбр-банк Москва 10944,7 0,1 1325,9 –8,0 115,9 6255 –2,3 4406 0,2 2090,8 –7,2 180 «Раунд» Москва 10926,1 3,1 1234,1 –0,8 26,2 3430 14,2 1972 –3,0 406,1 0,2 181 НРБ Москва 10918,4 2,1 5730,5 –4,9 966,4 855 –8,9 2323 47,4 180,4 0,2 182 «Оренбург» Оренбург 10860,8 3,4 2487,2 0,0 18,3 6366 3,6 5328 –0,7 3495,2 –3,2 183 Байкалинвестбанк Иркутск 10819,3 –9,5 2385,0 –14,7 –421,9 4855 2,4 9611 15,5 4073,4 4,2 184 БКФ Москва 10572,8 42,5 1168,6 –19,2 –148,2 3994 –5,1 7894 73,9 234,8 0,6 185 Юг-Инвестбанк Краснодар 10235,2 –2,5 1263,1 3,8 54,3 6865 –1,7 6210 –2,3 2515,1 2,9 186 «Гарант-Инвест» Москва 10007,2 2,9 1630,5 3,7 88,4 4015 5,3 6318 9,7 340,5 –6,7 187 Жилфинансбанк Москва 9919,7 1,1 2165,9 –3,4 790,3 6618 –3,4 4562 10,4 3032,4 2,8 188 Русьуниверсалбанк Москва 9902,2 2,2 6752,8 1,8 200,5 446 –18,9 1619 –10,2 21,5 –11,4 189 «Развитие-Столица» Москва 9899,6 71,7 3301,3 –0,8 174,8 447 8,4 6012 177,9 3402,6 11,1 190 НВКБ Саратов 9891,0 –7,5 1248,0 –15,3 –340,7 8250 –2,3 7288 –3,4 140,1 –6,0 191 Солид-банк Владивосток 9869,7 –4,0 1800,8 –9,4 –149,5 5946 2,0 5397 –4,0 1371,4 –2,1 192 «Ростфинанс» Ростов-на-Дону 9716,1 34,9 1099,3 –29,0 –274,2 3487 2,1 4587 36,9 1516,2 3,2 193 «РЕСО Кредит» Москва 9677,0 7,5 3361,9 11,6 226,0 1058 119,5 34 47,0 44,9 14,0 194 «Екатеринбург» Екатеринбург 9556,1 –7,0 1302,2 2,5 119,4 5454 –14,3 4534 4,9 4134,7 –0,7 195 «Снежинский» Снежинск 9108,2 –1,6 1610,4 2,4 73,2 5337 –0,9 3056 –10,4 1716,9 –4,3 196 Морган Стэнли Банк Москва 8747,8 –3,7 5874,8 3,0 –62,2 0 — 0 — 0,0 — 197 Хакасский МБ Абакан 8239,2 0,2 1063,3 –9,7 94,3 4666 –2,5 4768 0,9 2213,3 –1,2 198 Автоторгбанк Москва 8166,4 4,7 3381,5 –2,2 498,3 499 –34,4 2608 19,8 553,3 19,1 199 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 8139,4 3,5 1595,8 1,8 57,1 4818 –2,0 2666 1,8 1768,2 0,0 200 Ю БИ ЭС Банк Москва 7985,7 –3,4 4429,8 3,9 107,2 0 — 46 –4,7 0,0 —

201 Кранбанк Иваново 7983,1 –2,9 825,6 –4,5 13,8 6246 –1,6 4332 5,4 561,7 3,5 202 Томскпромстройбанк Томск 7958,5 –1,7 1081,5 0,1 2,0 5526 0,1 5550 –1,0 2193,5 –1,2 203 «Нейва» Екатеринбург 7714,4 –6,0 664,8 –18,9 38,0 3631 2,6 872 –3,8 1032,6 0,8 204 Углеметбанк Челябинск 7662,9 2,5 1259,5 –0,8 3,3 4513 –1,4 2009 22,2 880,2 –2,5 205 Эксперт-банк Омск 7641,6 –3,4 1644,9 –2,0 38,6 4055 3,0 5614 3,5 3682,6 9,2 206 Нефтепромбанк Москва 7549,8 –5,7 1428,8 –2,5 23,9 3080 –8,8 3408 5,9 86,2 –11,3 207 МНХБ Москва 7383,4 –6,6 1253,4 –9,5 109,8 3784 –3,5 2421 –8,4 272,7 –7,4 208 Энергомашбанк Санкт-Петербург 7339,9 –0,5 1287,2 3,3 161,0 3662 19,5 4455 25,5 253,5 –9,1 209 Зираат-банк Москва 7257,4 8,7 2760,1 1,7 72,0 585 15,2 4446 9,1 54,3 –10,5 210 Яр-банк Москва 7232,6 4,9 3870,4 –5,4 –146,5 1160 36,1 2575 112,3 291,5 7,3 211 Трансстройбанк Москва 7196,8 0,1 1145,4 –2,3 12,4 3130 –2,4 4397 –5,2 611,7 –18,9 212 «МБА-Москва» Москва 7031,8 10,3 4541,5 –3,8 –67,1 95 –48,4 124 –17,5 99,0 –6,9 213 Белгородсоцбанк Белгород 6879,1 –4,1 1250,6 0,8 125,2 4097 –6,9 2854 –1,7 204,4 –6,0 214 Актив-банк Саранск 6858,9 –4,9 1043,3 –11,0 55,6 5162 0,1 2097 2,0 542,4 4,4 215 Сибсоцбанк Барнаул 6799,8 –5,1 1535,6 0,0 6,7 3488 –1,6 4325 –0,7 1106,1 0,8 216 СКС Москва 6635,0 2,4 1123,6 –0,8 –2,7 28 62,7 5925 1,1 0,0 — 217 Форбанк Москва 6590,6 0,8 890,1 –8,3 86,3 3614 –0,2 3474 16,1 448,9 –2,1 218 СИАБ Санкт-Петербург 6560,4 –3,2 980,5 –2,1 43,8 2798 –6,9 2476 16,3 126,9 –11,4 219 Газтрансбанк Краснодар 6404,8 3,0 1875,0 –0,8 5,5 4183 4,3 2859 –19,1 204,2 –7,4 220 «Енисейский объединенный» Красноярск 6329,6 –8,8 572,1 –1,2 5,4 3838 –8,5 1512 0,8 1248,6 0,0 221 Земский банк Сызрань 6324,1 2,4 1039,9 –2,9 12,4 4976 5,0 3526 0,5 593,8 1,4 222 Северный народный банк Сыктывкар 6258,3 –17,3 1255,8 0,0 9,1 2840 –9,7 1839 –8,0 269,1 –4,9 223 Ставрополь ПСБ Ставрополь 6248,3 –15,6 918,2 –4,9 –26,5 2337 –2,8 2741 10,5 394,3 –1,4 224 Камчатпрофитбанк Петропавловск-Камчатский 6242,6 4,8 837,1 4,8 515,1 3317 –9,4 2240 3,3 341,4 –3,4 225 «Агророс» Саратов 6198,8 0,1 1179,8 3,9 65,7 3165 –2,8 1618 12,9 510,6 –4,1 226 Новобанк Великий Новгород 6134,6 –9,0 1506,8 0,6 28,4 3083 –10,7 1301 8,6 654,6 1,3 227 «Оранжевый» Санкт-Петербург 6105,6 2,5 671,5 –4,3 13,7 4448 4,6 4606 7,9 3469,1 3,8 228 Автоградбанк Набережные Челны 5878,6 –6,1 895,7 –0,6 51,4 4112 –0,6 3811 –2,1 1243,4 0,8 229 «Финам» Москва 5849,9 –12,2 1646,9 0,0 17,8 2838 –15,6 350 16,1 342,9 –9,1 230 Кубаньторгбанк Краснодар 5772,3 4,0 1402,7 1,5 29,8 3677 6,4 1027 17,8 154,6 –0,1 231 «Кузнецкий» Пенза 5752,5 –0,7 739,2 –0,4 14,9 2981 3,6 3644 3,4 929,8 –0,2 232 Гута-банк Москва 5603,5 –27,0 3348,8 0,6 67,4 659 –73,6 354 –6,0 499,3 2,1 233 «Русь» Оренбург 5517,5 –2,8 972,5 2,1 1,1 4060 –4,0 3343 4,0 2257,2 1,4 234 «Славия» Москва 5463,9 –8,8 1270,7 35,2 –12,3 2498 3,7 3386 7,0 105,8 –7,1 235 Голдман Сакс Банк Москва 5345,6 –34,0 3926,0 –0,1 163,0 0 — 127 31,5 0,0 — 236 ЧБРР Симферополь 5315,5 –3,1 356,7 –2,1 5,5 2614 5,5 623 8,7 114,1 0,3 237 «Венец» Ульяновск 5282,7 –4,9 875,0 –1,8 146,1 3475 2,0 3529 –13,8 1012,1 0,5 238 «Зенит Сочи» Сочи 5242,3 –3,7 1208,6 5,7 43,8 2459 –5,4 2251 –7,5 1245,6 1,5 239 Азия-Инвест банк Москва 5160,1 –29,8 1283,6 –2,6 32,3 0 –52,0 664 –55,6 35,8 –3,0 240 «Альба Альянс» Москва 5052,4 –3,5 2277,7 8,4 –14,3 2035 7,6 1205 –6,0 563,2 2,3 241 Камский коммерческий банк Набережные Челны 4919,6 4,1 853,7 3,4 22,3 2332 –3,1 2817 3,7 1841,0 –3,5 242 Роял Кредит Банк Владивосток 4786,7 0,7 891,6 4,0 122,4 3069 –1,1 2230 –27,9 77,7 –8,8 243 «ПСА Финанс Рус» Москва 4613,1 43,9 3230,9 4,1 –16,7 0 — 3841 20,2 1815,4 –4,5 244 Чувашкредитпромбанк Чебоксары 4610,6 –15,5 433,3 –11,9 –4,8 2553 –17,7 3065 –1,2 2019,5 –4,8 245 «Москва-Сити» Москва 4540,5 –2,6 1363,0 2,9 33,6 1137 4,4 1082 14,5 542,0 30,7 246 КИБ Москва 4513,8 –5,4 1923,3 6,7 –19,4 0 — 607 0,5 29,1 8,4 247 ВОКБанк Нижний Новгород 4438,4 11,7 –1859,1 — 13,3 3277 7,3 2425 5,3 1092,5 8,0 248 Нэклис-банк Москва 4423,8 –5,5 1105,5 1,4 11,6 1839 –11,5 2694 3,2 2006,0 9,2 249 Донкомбанк Ростов-на-Дону 4373,1 –2,1 405,5 –0,9 –15,8 2742 –8,4 748 –5,2 250,0 –4,5 250 Горбанк Санкт-Петербург 4356,5 –2,7 3260,4 –5,6 81,7 555 –2,5 2011 –4,9 9,0 22,8 251 Сити Инвест банк Санкт-Петербург 4344,8 22,7 1592,0 –3,8 837,2 340 3,6 1329 22,6 1240,1 –2,4 252 Севастопольский морской банк Севастополь 4179,4 –19,8 543,0 –7,1 –36,1 2533 –4,9 1475 –7,2 235,3 33,3 253 Бест Эффортс Банк Москва 4135,9 –6,4 1464,3 –4,1 147,1 22 –36,8 10 –17,5 10,6 –21,4 254 «Мегаполис» Чебоксары 4048,6 –0,9 540,0 –2,7 23,9 2303 –0,4 2723 –1,9 920,8 –1,4 255 Заубер-банк Санкт-Петербург 3998,2 12,6 1041,8 –2,8 –30,8 1494 33,4 1879 20,1 1907,9 27,7 256 «Платина» Москва 3968,1 –50,3 1071,7 0,4 8,8 297 –63,6 300 –72,4 9,1 1,3 257 Стройлесбанк Тюмень 3812,4 2,7 1322,6 2,3 142,1 1271 –15,4 2341 11,2 450,5 –2,3 258 «Веста» Москва 3790,1 2,2 1051,4 –4,8 –65,8 1330 10,0 1053 –3,1 25,6 –3,5 259 Москомбанк Москва 3774,2 –0,3 1091,8 –7,3 91,5 1268 –0,5 449 8,9 50,2 –27,5 260 «Вологжанин» Вологда 3765,7 –0,3 732,8 9,7 –0,7 2293 –3,0 1495 11,9 391,6 –6,1 261 «Долинск» Южно-Сахалинск 3738,6 –19,9 375,8 –7,9 32,3 1647 –1,1 928 7,5 301,9 4,4 262 Крокус-банк Москва 3706,6 –22,3 1185,6 4,9 21,5 1541 –4,3 1106 23,1 289,7 1,8 263 «Славянский кредит» Москва 3705,5 –11,3 1678,6 –3,2 –35,2 1326 –24,0 2247 10,1 785,5 20,9 264 Братский АНКБ Брaтск 3703,7 1,1 458,7 1,1 1,0 2293 –4,4 1880 2,4 228,5 2,9 265 Оргбанк Москва 3694,6 7,4 1064,7 –9,7 38,4 380 –10,6 167 60,1 82,7 –4,0 266 «Кремлевский» Москва 3673,9 –2,8 2042,3 –2,9 29,5 725 44,3 2020 –3,9 102,9 5,3 267 ИС-банк Москва 3663,2 –17,7 1170,5 0,0 2,1 0 — 2139 –9,9 184,0 –18,4 268 «Юнистрим» Москва 3641,0 –18,2 1050,6 0,8 28,7 0 — 274 –0,5 118,0 35,4 269 «Уралфинанс» Екатеринбург 3613,1 6,2 483,6 5,4 31,2 648 –12,9 39 –8,4 58,4 2,6 270 Икано-банк Химки 3534,5 –14,7 621,5 –2,9 –8,3 38 314,8 3323 –13,6 0,0 — 271 Мордовпромстройбанк Саранск 3443,8 –3,2 490,2 –2,5 –9,1 2474 –0,4 1854 –5,5 131,2 4,3 272 ВРБ Москва 3440,2 –23,7 388,6 4,3 17,5 0 — 0 — 0,0 — 273 Уралпромбанк Челябинск 3406,1 –5,2 1022,0 –1,7 2,5 1788 –9,5 970 1,8 293,8 11,4 274 Московско-парижский банк Москва 3363,3 –0,4 889,4 –20,5 –58,1 1151 1,3 2700 7,7 78,7 –5,7 275 Алтайкапиталбанк Барнаул 3359,3 –0,4 609,0 0,2 56,9 1408 –4,7 1998 27,0 260,9 –11,4 276 Новый московский банк Москва 3344,9 84,6 615,4 –0,7 2,9 398 37,2 687 –0,5 297,1 42,8 277 Первый клиентский банк Москва 3288,3 –19,1 1413,9 –0,4 56,4 0 — 1453 3,5 631,1 15,9 278 Владбизнесбанк Владимир 3208,7 –3,1 1113,6 –2,8 87,5 1227 –4,2 1848 7,0 1022,5 –3,6 279 «Иваново» Иваново 3040,0 3,6 373,3 0,4 95,1 2184 0,3 2134 0,8 1132,7 1,4 280 Евразийский банк Москва 3005,9 –7,6 1189,7 –16,9 –93,0 927 –5,2 652 –28,4 15,7 –85,3 281 «Бизнес-Сервис-Траст» Новокузнецк 2961,6 –8,7 814,0 –0,2 8,7 1489 –1,5 1495 23,7 758,8 18,4 282 «Элита» Калуга 2952,6 –8,7 527,9 –2,7 28,1 919 –2,9 834 1,9 362,1 –0,9 283 ОРБанк Москва 2930,1 –23,5 468,2 –0,1 1,4 751 –9,1 870 15,2 240,3 49,3 284 Ффин-банк Москва 2928,1 –1,9 493,7 11,1 34,2 2008 –5,2 41 –3,8 41,2 21,1 285 РАМ-банк Москва 2923,9 12,3 2015,8 –0,6 160,3 473 8,7 2509 11,7 0,0 — 286 СПб банк инвестиций Санкт-Петербург 2917,6 7,2 1143,2 1,9 28,1 0 — 253 2,4 18,5 2,7 287 «Новый век» Москва 2894,5 11,2 1056,3 1,2 25,9 238 –4,9 795 21,1 175,2 70,2 288 Синко-банк Москва 2893,8 –1,1 1269,8 –2,4 8,6 570 29,1 952 –13,5 381,9 –17,6 289 «Банкхаус Эрбе» Москва 2889,1 –13,7 1073,2 –10,4 –91,5 1627 –14,9 92 –29,1 0,0 — 290 ИТ-банк Омск 2858,2 –7,2 549,9 –5,0 –20,7 1911 –6,2 662 –2,6 88,4 –3,3 291 «Заречье» Казань 2847,7 –8,7 1236,6 –2,6 8,1 1314 –6,4 1339 2,5 18,0 –3,6 292 Америкэн Экспресс Банк Москва 2843,9 2,2 1114,2 –0,2 23,4 0 — 1627 8,7 0,0 — 293 Живаго-банк Рязань 2839,9 –4,1 349,5 6,2 10,9 1790 –1,7 1088 –0,6 371,7 –5,3 294 «Евроальянс» Иваново 2802,1 –2,5 440,4 –0,3 104,4 1583 –8,0 922 1,3 306,6 –2,9 295 Проминвестбанк Москва 2766,0 –5,1 1422,8 1,9 14,1 4 –6,4 1949 16,0 288,2 8,0 296 РБА Москва 2756,1 16,9 1809,2 2,4 402,9 231 –4,6 1344 17,9 0,6 –7,7 297 Нокссбанк Волгоград 2745,4 –0,9 1925,6 1,4 52,3 581 1,2 1739 –1,3 1271,6 2,2 298 «Ермак» Нижневартовск 2677,3 –4,2 791,4 –7,7 –73,9 811 –18,9 530 –23,3 122,4 –5,9 299 Алма-банк Москва 2637,1 3,0 1030,2 1,0 5,4 256 –21,9 877 15,5 126,6 –25,6 300 Унифондбанк Москва 2604,6 –9,8 1658,9 3,7 135,8 0 25,0 907 28,2 230,2 –10,0