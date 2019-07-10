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Британский самолет-разведчик приблизился к границе России

Самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил Великобритании утром 10 июля совершил разведывательный полет у российского побережья Черного моря. Воздушное судно подлетело на расстояние 66 км от береговой линии. Полет продлился более двух с половиной часов.

О передвижениях самолета-разведчика сообщает сервис Plane Radar в Twitter, внимание на это обратил РБК. По данным Plane Radar, британский Bombardier Global Express Sentinel R.1 был обнаружен в 5:05 по московскому времени. В 7:40 мск самолет окончил полет и отправился в аэропорт базирования.

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