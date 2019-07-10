Краевое правительство утвердило документацию по размещению Пермской галереи

Правительство Пермского края утвердило документацию по планировке территории в целях размещения нового здания Пермской художественной галереи. Соответствующее постановление было принято 6 июня, опубликовано 8 июня. Проект планировки предполагает размещение музейного комплекса на территории двух участков бывшего завода «Ремпутьмаш», площадью 37,3 тыс. кв. м и 47,5 тыс. кв. м.

Для размещения художественной галереи планируется построить здание от одного до четырех этажей, площадью 20,5 тыс. кв. м. Проект предполагает также размещение многофункционального музейного комплекса (включающего в себя краеведческий музей) в реконструированном корпусе Д (15,22 тыс. кв. м). Музей современного искусства планируется разместить в трехэтажном корпусе А (5,67 тыс. кв. м). Кроме того, на территории завода имени Шпагина предусмотрено депо детской железной дороги. Оно займет корпус П площадью 0,67 тыс. кв. м.

Напомним, краевые власти в 2017 году выкупили территорию завода имени Шпагина за 444,5 млн руб. К 300-летию Перми в 2023 году здесь планируется создать социокультурный кластер. Согласно краевой адресной инвестиционной программе расходы на культурно-рекреационное пространство на заводе имени Шпагина составляют 1,4 млрд руб.