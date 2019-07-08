Прохлада задержится в столице

Еще неделю в Москве будет сохраняться прохладная погода. В ближайшие дни температура воздуха составит около 20 градусов тепла. Вероятны кратковременные дожди.

А под конец недели станет существенно холоднее, рассказал «Ъ FM» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Ожидается по-прежнему комфортная, нежаркая погода, когда ночные температуры будут около 10-13 градусов, я говорю о минимальных значениях, а максимальные в понедельник — 21-23, но это совершенно комфортно. Кстати говоря, дожди будут идти, но совершенно небольшие. В основном в течение дня можно будет радоваться солнечным лучам. Во вторник примерно такая же погода: 20-22, но большая облачность. В среду через центр европейской России будет проходить вторичный холодный фронт, и температура понизится. Ночью будет около 10, а днем не выше 17-20 градусов. В четверг температура такая же, но более вероятен дождь.

Заметное понижение температуры прогнозируется в самом конце недели. В пятницу и субботу диапазон колебаний в максимальных значениях в послеполуденные часы — от 15 до 20 градусов, ночью около 10. Понятно, что это не очень жаркая погода, но я знаю многих москвичей, которые радуются этому».

Возвращения июньской жары специалисты Гидрометцентра пока не ожидают.