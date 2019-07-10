Суд Кипра признал законным арест имущества собственника кузбасских шахт на $113 млн

Верховный суд Кипра признал законным арест имущества бизнесмена Руслана Ростовцева на сумму $113 млн. Обеспечительная мера накладывалась по иску его бывшего партнера по бизнесу Александра Щукина в рамках спора о праве собственности над угольными предприятиями в Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщила представитель господина Щукина Елена Юлова.

«Верховный суд Кипра отклонил жалобу представителей Ростовцева на вынесенный в 2016 году судебный приказ, запрещающий Руслану Ростовцеву отчуждать имущество и обязывающий его раскрыть информацию о своих активах по всему миру»,— сказала Елена Юлова. По словам адвоката, судебный приказ подлежал исполнению с момента вынесения, но вступил в силу только после решения Верховного суда Кипра.

В Kипрском суде слушается и второй иск Александра Щукина к господину Ростовцеву о взыскании $147 млн. Оба спора касаются определения собственника акций шахтоуправлений «Талдинское-Кыргайское» и «Талдинское-Южное» в Кузбассе. Бизнесмены приобрели шахты в 2008 году, получив доли по 50%, но с 2015 года активы стали подконтрольны только Руслану Ростовцеву. В кипрском суде Александр Щукин утверждал, что его доля была незаконно присвоена партнером через кипрскую компанию.

Александр Щукин — один из восьми фигурантов резонансного уголовного дела о вымогательстве контрольного пакета акций АО «Разрез «Инской» в Кузбассе. Дело было возбуждено в 2016 году. С конца 2018 года слушается в Центральном райсуде Кемерово. Угольный магнат вину признает частично.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Акции «Инского» не оценили»

Юрий Зуев