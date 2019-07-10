Вице-премьер Максим Акимов опроверг возможность появления в России дорог без лимитов скорости

Российские власти не собираются отменять ограничение скорости на некоторых дорогах России, как в Германии, заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью «Говорит Москва». «Нет, не будет. У нас нет таких планов»,— сказал вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, правительство создало все возможности, позволяющие называть некоторые трассы дорогами высокой категории.
Как ранее узнал “Ъ”, Российский дорожный научно-исследовательский институт готовит по заказу Росавтодора документ о новом ГОСТе, позволяющем устанавливать на дорогах скоростной лимит 130 км/ч.
Подробности — в публикации “Ъ” «Росавтодор разгоняется до 130 км/ч».
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