«Дикси» переставляет полки

Сеть «Дикси», закрывшая с 2017 года более 300 магазинов, задумалась о проведении реконцепции собственных площадок. Компания открыла первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, где планирует протестировать решения, которые будут применяться при дальнейшем развитии сети. Эксперты прогнозируют точечные обновления существующих супермаркетов в 2020 году, так как выручка «Дикси» несопоставима с конкурентами, которые могут позволить себе обновления сразу всех собственных магазинов.

Продуктовая сеть «Дикси» запустила магазин в Москве на Новорижской улице в новом формате, сообщили “Ъ” в пресс-службе ритейлера. В компании не стали раскрывать дальнейшие планы, но отметили, что все новые магазины будут открываться под обновленной вывеской и с элементами новой концепции. «Мы планируем здесь тестирование многих идей, и самые успешные в том или ином виде будут внедряться во все магазины сети»,— комментирует представитель «Дикси» Вадим Макаренко.

В обновленных магазинах внутри будет располагаться отдельный корнер со всей предлагаемой продукцией, продаваемой по промоакциям, а также пекарня и отдельные зоны для овощей, фруктов и молочных продуктов. В пресс-службе компании добавляют, что наполняемость товаров в новом супермаркете сети будет зависеть от предпочтений его потребителей.

В ГК «Дикси» входит одноименная продуктовая сеть, включающая 2,3 тыс. торговых точек, а также сети «Виктория» и «Мегамарт». Большая часть группы принадлежит структурам бизнесмена Игоря Кесаева (54,4%). По собственным данным, в 2018 году выручка сети «Дикси» составила 298,6 млрд руб., при этом компания впервые за два года отчиталась о получении чистой прибыли в размере 942 млн руб. против убытка 6 млрд руб. годом ранее.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет точечное проведение ребрендинга «Дикси» после решения проблем с ассортиментом и наличием товаров на полке более эффективным решением, нежели то, которое выбрал для себя «Магнит», запустивший в 2017 году реконструкцию магазинов без обновления ассортимента. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк добавляет, что «Дикси» предстоит обновлять свои магазины в условиях нарастающей конкуренции, где каждый игрок экспериментирует с новыми форматами.

«В последние годы "Дикси" резко сократил инвестиции в открытие новых магазинов и концентрировался на агрессивных промоакциях, работал с ценообразованием, избавлялся от нерентабельных площадок. Это позволило ритейлеру добиться динамики по сопоставимым продажам без существенных инвестиций и в условиях постоянно снижающейся покупательской способности россиян»,— продолжает господин Бурмистров. По данным «Infoline-Аналитики», сопоставимые продажи ритейлера в 2017 году упали на 10,9%, а по итогам 2018 года выросли более чем на 6%.

Госпожа Камлюк уверена, что решающим фактором для ритейлера станет работа с ассортиментом под ту аудиторию, которая пользуется каждым отдельным магазином: «Реконцепция может оказаться успешной, если "Дикси" будет предлагать разные продуктовые линейки в разных районах в соответствии со спросом». По оценкам господина Бурмистрова, инвестиции в открытие одного нового магазина составят около 13 млн руб., а обновление существующей площадки — до 7 млн руб. До 2020 года ритейлер продолжит тестировать решения, внедренные в новом магазине, а в дальнейшем приступит к точечному обновлению супермаркетов, в которых они видят потенциал, заключает эксперт.

Никита Щуренков