Стали на них нет

В рамках ВТО Россия намерена оспорить американские антидемпинговые пошлины в 184%, которые были введены в 1999 году. Эти пошлины рассчитаны как для страны с нерыночной экономикой, но вступили в силу в 2014 году, когда Россия уже стала членом ВТО, что диктует иной порядок. Российские металлурги в лице «Северстали» уже пытались отменить пошлины через суд, но безуспешно. Эксперты оценивают потери российских металлургов от пошлин в $0,5–1 млрд в год, но считают вероятность их отмены минимальной.

Россия официально инициировала спор в ВТО об антидемпинговых пошлинах в отношении российской горячекатаной стали, сообщается в документах организации. Российская делегация отмечает, что введенные пошлины противоречат обязательствам, взятым США при вступлении в ВТО, в том числе ряду положений Антидемпингового соглашения и Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). В частности, власти США установили пошлину в размере, превышающем демпинговую маржу, подлежащую определению в рамках Антидемпингового соглашения, не определили индивидуальную демпинговую маржу для каждого поставщика, не рассчитали себестоимость производства облагаемой пошлиной продукции и так далее.

Как сообщил источник “Ъ” в отрасли, речь идет о пошлине на горячекатаный прокат в 184%, которая была рассчитана для России в 1999 году как для страны с нерыночной экономикой.

Для таких стран использовалась методика оценки, основанная на стоимости подобной продукции в схожей по общеэкономическим параметрам стране с рыночной экономикой. До 2014 года эта пошлина не применялась, а все время откладывалась — импорт российской продукции велся по квотам. Но потом США перестали откладывать введение пошлины — при этом Россия уже была членом ВТО.

5,6 миллиарда долларов составили в 2018 году дополнительные издержки потребителей стали в США в результате введения заградительных пошлин в 25%

В Минэкономики подтвердили, что антидемпинговое расследование, на котором основывается применяемая мера, было завершено в 1999 году. «До декабря 2014 года действовало соглашение о приостановлении антидемпингового расследования между российскими и американскими уполномоченными органами,— сообщили в министерстве.— После его расторжения по инициативе американской стороны начали применяться пошлины. Впоследствии по результатам пересмотров меры ее действие продлевалось, а пошлины в указанном размере стали применяться для всех российских экспортеров». Россия исходит из того, что, продолжая применять эти пошлины, США нарушают ряд своих обязательств в рамках ВТО, пояснили в министерстве, напомнив, что запрос формальных консультаций с США является первой стадией процедуры разрешения споров в ВТО.

«Северсталь» через суд США по международной торговле требовала снижения ввозных пошлин на горячекатаную и листопрокатную продукцию компании и, как сообщал в марте Bloomberg, проиграла. В «Северстали» заявили “Ъ”, что поддерживают сегодняшнюю позицию российских властей. В НЛМК отказались от комментариев.

Помимо указанных пошлин в США в отношении российских металлургов действует еще одна пошлина на импорт стали в 25%. НЛМК в этих условиях отложил развитие американского дивизиона. «С пошлиной в 25% американские цены не позволяют прибыльно перекатывать слябы в конечную продукцию»,— комментировал в мае президент группы Григорий Федоришин. Компания замещает слябы из России слябами из стран, продукция которых не облагается пошлиной. В апреле CFO Evraz NA Александр Васильев говорил, что холдинг пытается увеличить поставки слябов на свои североамериканские активы из стран, стальная продукция которых также не облагается заградительной пошлиной.

По оценкам Максима Худалова из АКРА, потери российских металлургов от пошлин могут составлять $0,5–1 млрд в год. Эксперт считает, что вероятность снять пошлины в США минимальна.

Евгений Зайнуллин