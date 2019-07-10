«Инград» дошел до промзоны

Не сумев договориться с американским девелопером Hines о застройке своих 22,5 га на севере Москвы, ИФК «Лираль» начала переговоры с группой «Инград» Романа Авдеева. Это одна из немногих в столице крупных площадок, которая пока никак не задействована под девелоперский проект. Владелец участка вынужден его продать, так как в ближайшей перспективе не сможет самостоятельно его освоить, а власти города не позволят оставить там промзону.

Группа «Инград» Романа Авдеева договаривается с ИФК «Лираль» о покупке участка у станции метро «Войковская», на севере Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Речь идет о 22,5 га на улице Адмирала Макарова. Этим участком «Лираль» владеет с 2001 года. Компания планировала построить там жилой комплекс со школами, детскими садами и общественными пространствами. В «Лираль» не ответили на запрос “Ъ”. В «Инграде» отказались от комментариев.

По данным ЕГРЮЛ, «Лираль» принадлежит кипрскому офшору Monsalvat Investments Ltd, которым, в свою очередь, владеет израильская Ehud Abraham Lavi. По данным собеседников “Ъ”, бенефициаром последней выступает экс-президент «Лираль» и владелец Рента-банка Алекс Секлер. «Лираль» также владеет офисными и складскими помещениями на Бережковской набережной, 20 (общая площадь — 12 га) и территорией Киевского завода пластмасс площадью 3,7 га. В 2017 году РБК писал, что «Лираль» договаривается о продаже участка на улице Адмирала Макарова с совладельцем торгцентра «Метрополис» американской Hines, однако сделка не состоялась.

Собеседник “Ъ” в одной из компаний-консультантов напоминает, что «Лираль» давно консолидировала участки на улице Адмирала Макарова и на Бережковской набережной и с тех пор зарабатывала на арендных платежах. Продать же площади у компании не получалось из-за завышенной стоимости. Но сейчас «Лираль» решилась на сделку с застройщиком, так как городские власти недовольны неосвоенным участком возле «Метрополиса». Застройка промзон в Москве идет «с бешеной скоростью», и настолько крупных площадей практически не осталось, так что времени у «Лираль» на сделку немного, рассуждает собеседник “Ъ”.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович отмечает, что разрешенный вид использования участка на улице Адмирала Макарова, 2 — это размещение жилых помещений. По его расчетам, на участке можно построить жилой комплекс общей площадью около 600 тыс. кв. м, включая социальную инфраструктуру. Стоимость площадки в Knight Frank оценивают в 8–10 млрд. руб.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин предполагает, что застроить можно будет немного большую площадь — 625–650 тыс. кв. м, из которых на жилую недвижимость придется 350–370 тыс. кв. м. В районе будет востребовано жилье классов «комфорт» и «бизнес», инвестиции в проект могут колебаться в районе 40–45 млрд руб., а срок строительства составит шесть–восемь лет. Другой собеседник “Ъ” на рынке недвижимости уверен, «Лираль» за свою землю от будущего покупателя может получить будущими метрами или денежными средствами, эквивалентными стоимости этих метров после ввода объекта в эксплуатацию. В целом, по мнению Владимира Сергунина, у будущего проекта хороший потенциал: в районе развитая инфраструктура, оптимальная транспортная доступность при наличии парковых зон.

«Инград» входит в десятку крупнейших застройщиков России с текущим объемом строительства 1,2 млн кв. м. По итогам 2018 года компания могла заработать 42,3 млрд руб., нарастив выручку на 218% к уровню 2017 года, подсчитывал в январе аналитический центр ЦИАН.

Елизавета Макарова