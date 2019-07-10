Хорош, да зелен

Минфин РФ планирует в следу­ющем году внести используемый­ для производства вина виноград в список подакцизной продукции. При этом производители винограда смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом. Также правительство повысит акцизы­ на вино. Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, акцизы на тихие вина подорожают с 18 до 31 рубля за 1 л, на игрис­тые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Производители полного цикла считают нововведение позитивным шагом в развитии отечественного виноделия — представители винодельческих холдингов называют инициативу правительства убийством отрасли.

Используемый для производства вина виноград станет подакцизной продукцией. Сельхозпроизводители будут получать налоговый вычет по акцизу за использованный вино­град с повышающим коэффициентом. Председатель Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович считает, что такая мера поддержит производителей вина из российского вино­града, а те, кто использует импортный вино­материал и импортирует вино, будут платить акциз по полной ставке. С ним согласен винодел Геннадий Опарин. По его словам, смысл ново­введения — предоставить преимущество отечественному производителю. «Для нас акциз снизится в шесть раз — до пяти рублей. Это очень правильная мера: необходимо развивать виноделие в регионе и стране. Правда, мы пока не очень понимаем, как это все будет работать, но надеемся на лучшее»,— сказал винодел.

Председатель совета СРО «Вино­градари и виноделы» Николай Пинчук относится к идее ведомства негативно. «Мы годами добивались, чтобы вино приравняли к сельхозпродукту, а теперь, пожалуйста,— акциз на виноград. Не будет никакого преимущества, в принципе виноделие не развивается с такими идеями, и совершенно неясно, как именно будут реализованы эти поправки».

В региональном минсельхозе не исключили удорожания продукции в связи с нововведениями Минфина. «Виноград станет товаром, на который платится косвенный налог (акциз) в виде надбавки к стоимости товара. Плательщиком акциза станет любая организация, ИП или иное лицо, которое осуществляет операции по реализации или производству подакцизного товара. Не исключено, что повышение ставки акциза может привести к удорожанию готовой продукции»,— пояснил представитель ведомства.

Общая площадь виноградников в Краснодарском крае составляет 27 тыс. га — это 30 % от всех площадей виноградников в России. Из них плодоносящие — 21,3 тыс. га. Основная часть виноградников (92%) находится у крупных и средних организаций, у субъектов малого предпринимательства (КФХ) — 5%, и 3% — площади в личных подсобных хозяйствах граждан. В текущем году планируется закладка виноградников на площади 2,4 тыс. га. На 1 июля уже высажено 1168 га (48,5% от запланированного объема). В 2018 году собрано­ 210 тыс. тонн винограда, это 45% от общероссийского урожая. За 2018 год поступления акциза на винодельческую продукцию в бюджет Краснодарского края составили 4,079 млрд руб. За пять месяцев 2019 года краевой бюджет получил 1,735 млрд руб. акциза — это на 3,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом ставки акциза не менялись, сообщили в региональном минсельхозе.

Представитель крупного винодельческого холдинга пояснил, что поправка приведет к росту контрафакта, а потребитель перейдет на более крепкие напитки. «Ведь люди считают, сколько алкоголя смогут получить за свои деньги, и больше ни о чем не думают. Но даже не это главное. Здесь об экономике в целом речь. Ни одна компания не может развиваться в таких условиях, это абсурд. Столько, сколько мы произ­водим вина, это нам нужны все вино­градники региона и десять лет, чтобы получить сырье. Вырастет требование к оборотным средствам, отрасль станет менее привлекательна для инвесторов, и это не полный список проблем. Чего они хотят? Мы не понимаем. Действуя с подобной логикой, невозможно получить нормальный рынок. Это убийство отрасли — по-другому не скажешь»,— сказал собеседник „Ъ-Кубань“.

Минфин РФ также намерен в 2020 году вдвое повысить акцизы на вино: с 18 до 31 рубля за 1 л на тихие вина и с 36 до 40 рублей за 1 л — на игристые. Правительство уже одоб­рило поправки и в ближайшее время внесет их в Госдуму. В ведомстве пояснили, что при расчете размера ставок учитывали необходимость «приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции». Кроме того, в ведомстве предложили отменить с 2019 года пониженную ставку акциза на вина и игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения и установить единую ставку акциза на вина, произведенные на территории ­России, и импортные вина.

Елена Рыжкова