Бизнесмен Пономарев, известный тяжбами с IKEA, приговорен к восьми годам за ложные доносы

Люберецкий городской суд Московской области признал виновным бизнесмена Константина Пономарева по уголовному делу о заведомо ложном доносе и приговорил к восьми годам колонии общего режима, сообщили информагентства. Предприниматель связывает вынесение обвинительного приговора с его многолетней тяжбой с IKEA.

Предприниматель Константин Пономарев и второй фигурант дела — адвокат Максим Загорский, признаны виновными в четырех эпизодах организации заведомо ложных доносов (ч. 3 ст. 306 УК РФ). Согласно версии обвинения, осужденные инициировали фиктивные уголовные дела о клевете и последующие процессы в мировых судебных участках Раменского района Московской области для использования решений в спорах с компанией IKEA.

Громкое расследование в отношении господина Пономарева началось в 2017 году. Главным эпизодом дела стали обстоятельства поставки 71 дизель-генераторной установки (ДГУ), принадлежавшей структурам предпринимателя, в Крым в 2014 году.

Эпизод, связанный с неуплатой налогов, относится к многолетней тяжбе бизнесмена с компанией IKEA. Разбирательство с корпорацией, которой господин Пономарев также поставлял генераторы, необходимые для запитывания энергией гипермаркетов, вначале оказалось для бизнесмена успешным. В 2010 году IKEA заплатила ему отступные почти в $1 млрд. Однако следствие посчитало, что налоги с этой суммы были намеренно занижены.

Сейчас господин Пономарев был осужден по наиболее легким выдвинутым следствием обвинениям — в клевете и ложном доносе. Расследование неуплаты налогов в особо крупном размере и покушения на мошенничество, в которых также обвиняется бизнесмен, продолжается.

Подробнее об уголовном преследовании предпринимателя читайте в материале “Ъ” «Противник IKEA пошел по эпизодам».