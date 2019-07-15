До встречи в Мытищах!

В конце июня в немецком округе Дюрен (земля Северный Рейн—Вестфалия) прошла юбилейная 15-я конференция городов-партнеров России и Германии. Съехалось рекордное число делегатов — более 700. Встреча в 2021 году пройдет в подмосковных Мытищах.

15-я конференция городов-партнеров России и Германии «Партнерства как связующее звено в российско-германском диалоге» проходила в Дюрене, но на торжественное открытие участников собрали в коронационном зале ратуши соседнего Ахена — столицы Франкской империи во времена Карла Великого. Именно здесь с 1950 года вручается престижная европейская награда — премия имени Карла Великого, присуждаемая за вклад в объединение Европы.

«Формат побратимства особенно востребован сегодня на непростом этапе межгосударственных отношений. Он открывает широкие возможности для народной дипломатии, позволяет наращивать прямые контакты между российскими и германскими гражданами»,— говорилось в телеграмме, направленной гостям юбилейного форума президентом РФ Владимиром Путиным.

Помимо совместных встреч, в течение четырех дней форума участники также общались в семи рабочих группах по проблемам энергоэффективности, цифровой экономики, устойчивого развития, культуры и науки, инклюзии, гражданского общества и медицины. Кроме того, несколько позже основного проводился молодежный форум городов-побратимов.

Сам формат побратимских связей появился еще в 1980-е годы, но в последнее время конференция приобрела такой масштаб, что год назад на заседание в Краснодар впервые приехали главы внешнеполитических ведомств двух стран. «Если судить по немецким СМИ, то складывается впечатление, что в Германии процветает русофобия, но стоит поговорить с людьми, представляющими аудиторию этих СМИ, то легко убедиться, что это далеко не так. Напротив, немецкое и российское гражданские общества крайне заинтересованы в сотрудничестве»,— отметил на этот раз глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Если в Краснодаре два года назад температура была выше 30 градусов, то теперь жара стояла в Западной Европе — +40! «Но это не испортило атмосферы, и показательно, что в нынешнем году было рекордное число участников»,— заверила «Д» одна из участниц встречи, руководитель бюро по кооперации Гессен—Ярославская область Валентина Филинкова. У Ярославской области — региональное партнерство с землей Гессен, а внутри регионов есть еще города-побратимы, например, у Ярославля это Кассель и Ханау. У истоков их стоит уроженка Ярославской области, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, в 1987–1992 годах бывшая председателем президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. «В конце 1980-х делегация области была в Германии и посетила Кассель. Тогда и возникла идея, что у Ярославля нет города-побратима, и Терешкова предложила Кассель: города чем-то похожи, и по структуре, и по истории, обоим больше тысячи лет. В 1988 году подписали договор о дружбе»,— говорит Валентина Филинкова. Вслед за ними в 1990-е годы подобные партнерства распространились и на другие города двух регионов, а затем и между областью и федеральной землей.

Сегодня самая молодая пара побратимов — город-спутник Казани Иннополис и тюрингская коммуна Эльгерсбург, подписавшие в Дюрене договор о партнерстве. Правда, если немецкий партнер известен с XII века, Иннополис был «открыт» только в 2015 году. Партнерские связи самого округа Дюрен на этом фоне выглядят куда более состоявшимися: с городским округом Мытищи они заключили договор в 2011 году. Сайт подмосковного города с тех пор рапортует о разнообразных обменах. Вслед за городами-побратимами Карлсруэ и Краснодаром именно в Мытищах пройдет следующая, 16-я, конференция через два года.

Галина Дудина