Приветственное слово участникам 18-го форума «Петербургский диалог»

Немцы и русские могут много сказать друг другу. Особое отражение это находит в «Петербургском диалоге». Участники десяти рабочих групп сосредотачиваются на важных вопросах нашего времени в сфере политики, экономики, гражданского общества и религиозных организаций. Широкий спектр охватывает самые разные сферы: от образования и науки до экологической модернизации. В разных местах России и Германии ведутся дискуссии — предметно, критически и в духе взаимного уважения. Таким и должен быть диалог. Так диалог становится основой для сотрудничества.

Лозунг заседания в нынешнем году — «сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы». Взаимопонимание может порождать понимание и в конечном итоге доверие, столь существенное для формирования и сохранения мирного взаимодействия. На этом фоне становится очевидным большое значение «Петербургского диалога», предоставляющего широкую платформу для встреч и обменов. Поэтому Федеральное правительство Германии поддерживает «Петербургский диалог», несмотря на — без всякого сомнения — ставшую более сложной политическую обстановку.

Заседание в нынешнем году в Бонне также дает повод ожидать позитивных импульсов для германо-российских отношений. В этом городе на Рейне, имеющем статус федерального города, Россия представлена генеральным консульством, которое способствует развитию российской экономической и культурной активности в регионе. Кроме того, Бонн поддерживает тесные связи с Калининградом, будучи его городом-побратимом. Выражением этих связей является, в частности, Германо-Российский молодежный парламент, члены которого поочередно встречаются в Бонне, Калининграде и Москве. Подобные инициативы гражданского общества порождают чувство общности как основу любого сотрудничества.

Хочу искренне поблагодарить вас всех, кто активно участвует в работе «Петербургского диалога» и использует этот хорошо зарекомендовавший себя форум для того, чтобы поддерживать обмен в сфере гражданского общества и содействовать развитию двусторонних отношений между нашими странами. Желаю всем участникам вот уже 18-го ежегодного заседания, чтобы открытый и честный обмен доставил вам много радости.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Федеративной Республики Германия