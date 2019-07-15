Участникам и гостям 18-го заседания российско-германского форума общественности «Петербургский диалог»

Дорогие друзья!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия 18-го заседания российско-германского форума общественности «Петербургский диалог».

Форум уже много лет вносит существенный вклад в развитие российско-германских связей, обеспечивая конструктивное взаимодействие между широкими кругами гражданских обществ двух стран. Представительный состав его участников позволяет весьма обстоятельно обсуждать проблематику сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, природоохранной, гуманитарной и других сферах.

Роль таких прямых, неформальных контактов, настоящей народной дипломатии на нынешнем — достаточно непростом — этапе межгосударственных отношений особенно значительна. Важно, что к работе форума активно привлекается молодежь, которая выступает с интересными, нестандартными идеями и инициативами.

Тема вашего заседания — «Сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы: вклады гражданских обществ России и Германии» — позволяет рассмотреть многие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и результативными, послужат укреплению доверия и взаимопонимания между народами наших стран.

Искренне желаю вам успехов и всего самого доброго.

В. Путин, Москва, Кремль