Участникам и гостям XVIII форума «Петербургский диалог»

Всего лишь через несколько дней, 18 июля, в Бонне на Петерсберге, который, будучи в начале 50-х годов штаб-квартирой Союзной Верховной комиссии, а затем — гостиницей Федеративной Республики Германия для государственных гостей и имеет важное историческое значение, встретятся участники, чтобы открыть 18-й «Петербургский диалог».

Можно сказать, что «Петербургский диалог» — наиболее значимый гражданский форум обмена между нашими странами, связанными столь особым образом нациями, достиг совершеннолетия. Сердечно приветствую и одновременно не менее сердечно благодарю каждого из более 300 участников, которые соберутся в федеральной земле Северный Рейн—Вестфалия, за их неустанную активность на службе диалога. Ибо тот, кто участвует в работе «Петербургского диалога», тот сердцем, разумом и масштабным личным вкладом участвует в процессе нового сближения наших обществ.

Сегодня важнее, чем когда-либо в прошлом, искать диалог в экономике, защите климата, делах церквей, культуре, СМИ или программах молодежного обмена. Ведь времена и среда, в которых мы действуем, не перестали быть сложными, причем для всех из нас. Годами не спадает политическая напряженность. Напротив, она продолжает нарастать в результате аннексии Крыма в 2014 году, вооруженного конфликта в Восточной Украине, ограничений для работы НКО.

Наша основная тема на 2019 год гласит: «Сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы». Что может сделать организация гражданского общества в условиях, где конфликты решаются с помощью оружия? Этот вопрос задают себе многие.

Мы делаем ставку на переговоры, на взаимопонимание, мы слушаем друг друга, защищаем те или иные позиции или отказываемся от них, потому что мы учимся друг у друга. Уважительно относясь друг к другу, мы намерены сообща выстраивать доверие.

О высоком значении нашего «Петербургского диалога» на политическом поле свидетельствует участие Сергея Лаврова и Хайко Мааса — министров иностранных дел России и Германии — в нашей встрече в Бонне.

«Петербургский диалог» — самая значительная германо-российская встреча в текущем году. Вместе нам дано открыть новую дверь во взаимоотношениях наших обеих стран.